Giải pháp đắc lực hỗ trợ chuyển đổi số ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Ưu điểm vượt trội

VNPT ASXH hỗ trợ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất việc quản lý, kiểm soát dữ liệu của các lĩnh vực về một hệ thống thông tin dùng chung và thống nhất toàn bộ cơ sở dữ liệu, qua đó giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực thực hiện các chính sách An sinh xã hội, đảm bảo công bằng, đầy đủ, chính xác cho người dân.

Với giải pháp này, lãnh đạo Bộ/Sở/Phòng LĐTB&XH có đầy đủ thông tin, hỗ trợ công tác phân tích báo cáo và đánh giá cũng như ra quyết định điều hành, quản lý việc thực hiện chính sách ASXH đúng, đủ và tránh trùng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin và được phản ảnh về các chính sách ASXH được thụ hưởng. Điều này sẽ giúp hỗ trợ đảm bảo ngân sách nhà nước trong việc thực hiện chính sách ASXH và các chính sách khác về lao động việc làm cũng như giúp cơ quan quản lý nhà nước giảm tải công việc, tiết kiệm thời gian trong xử lý công việc trong lĩnh vực này.

Bên cạnh những tính năng cơ bản, VNPT ASXH còn có nhiều tính năng tiện ích, phục vụ hiệu quả cho từng đối tượng cụ thể. Trong đó, các cán bộ quản lý có thể dễ dàng nắm bắt tình hình hiện tại và nhanh chóng đưa ra các chính sách hỗ trợ kịp thời cho đối tượng như trẻ em, người có công, thông tin thân nhân người có công với cách mạng, người nghiện và cai nghiện ma túy; Tính năng về Giáo dục – đào tạo nghề đáp ứng quy trình quản lý chức năng nghiệp vụ về quản lý trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Tính năng về Lao động việc làm giúp ứng viên tìm kiếm công việc phù hợp; Là kênh trao đổi giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Đặc biệt, ưu điểm vượt trội của VNPT ASXH là được liên thông với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư trong Đề án 06 về việc Quản lý An sinh xã hội với VNeID và đảm bảo việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 21/CT-TTg. Điều này giúp đảm bảo tính xác thực của đối tượng được thụ hưởng cũng như kế thừa, liên kết với dữ liệu bảo hiểm xã hội làm giàu dữ liệu an sinh xã hội. Đồng thời, giải pháp cũng liên thông với cơ sở dùng chung cấp tỉnh, trung tâm điều hành an sinh xã hội cấp tỉnh, kết nối dịch vụ công, một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính an sinh xã hội.

Phát triển theo hướng thông minh hơn

Được triển khai từ tháng 9/2020, đến nay VNPT ASXH đã và đang được 20 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh/Thành phố sử dụng; được ghi nhận tại các giải thưởng trong và ngoài nước như: Giải vàng IT World Awards 2022; Top 10 Sao khuê 2022 (hạng mục CĐS); Top 10 Sản phẩm số Make in Vietnam 2022; Danh hiệu "Chìa khóa vàng 2022" hạng mục Giải pháp CNTT An toàn tiêu biểu cho CĐS; Chứng nhận Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghiệp công nghệ 4.0.

Trong thời gian tới, VNPT ASXH sẽ được phát triển theo hướng thông minh hơn với việc ứng dụng thẻ ASXH điện tử giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực Quản lý các chính sách trợ giúp xã hội, hộ nghèo, người có công, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Ứng dụng blockchain trong lưu trữ CSDL về ASXH, tăng tính minh bạch, hiệu quả trong việc chi trả phúc lợi xã hội của người dân; Xây dựng bản đồ số ASXH để đánh giá về tình hình thực hiện chính sách ASXH.

Quản lý phát triển an sinh xã hội bền vững là vấn đề chiến lược nhằm xây dựng một xã hội ổn định, hài hòa, đồng thuận, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đất nước. VNPT ASXH đã và đang cùng các Bộ, Ngành, địa phương từng bước hiện thực hóa chiến lược đó, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng và tiến trình chuyển đổi số quốc gia nói chung.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ miễn phí 1800.1260 hoặc truy cập website https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/giai-phap-cntt/phan-mem-quan-ly-an-sinh-xa-hoi-vnpt-asxh/