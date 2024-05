Giải pháp hỗ trợ cải thiện tình trạng yếu sinh lý nam từ Linh Tự Đan

Yếu sinh lý nam là gì?

Yếu sinh lý nam là tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới, biểu hiện qua 3 mức độ như sau:

- Mức độ nhẹ: Bệnh chưa có biểu hiện rõ ràng, người bệnh vẫn có ham muốn và quan hệ bình thường nhưng quý ông cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, suy nhược, dương vật có dấu hiệu khó cương hơn.

- Mức độ vừa: Người bệnh có một số biểu hiện suy giảm tình dục như hoạt động tình dục vẫn diễn ra, nhưng khó khăn hơn do "cậu nhỏ" khó cương, cần nhiều thời gian để kích thích. Tuy nhiên, quá trình cương không thể giữ được lâu, cũng như tần suất xuất tinh cũng giảm dần.

- Mức độ nặng: Lúc này, quý ông mất luôn cảm giác ham muốn, dương vật không thể cương cứng, vì vậy, hoạt động tình dục không thể diễn ra.

Tình trạng yếu sinh lý gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe sinh sản của phái mạnh.

Biểu hiện của yếu sinh lý nam

Tùy thuộc vào giai đoạn, mức độ bệnh mà nam giới có các biểu hiện, triệu chứng khác nhau, chẳng hạn như:

- Rối loạn cương dương: Tập trung chủ yếu ở những người đàn ông trung niên, ngoài 40 tuổi. Biểu hiện của tình trạng rối loạn này là dù có ham muốn tình dục nhưng dương vật cương không đủ cứng, cứng không đủ lâu để thực hiện hoạt động tình dục một cách trọn vẹn.

- Suy giảm ham muốn trong chuyện ấy: Nam giới sẽ thấy không còn cảm giác rạo rực, hứng thú, thậm chí né tránh ân ái, "trả bài" một cách qua loa. Theo đó, tuổi càng cao thì tỷ lệ giảm ham muốn càng tăng.

- Đau khi quan hệ: Dương vật không thể đạt được độ cương cứng, hay các mô sẹo chạy dọc theo chiều dài của dương vật do quá trình rối loạn cương, dẫn đến dương vật bị cong vẹo, gây đau đớn, mất khoái cảm khi giao hợp.

- Xuất tinh sớm: Được tính khi dương vật đưa vào âm vật chỉ duy trì trong vòng 2 phút. Bên cạnh xuất tinh sớm thì trường hợp không thể xuất tinh, khó xuất tinh và xuất tinh ngược dòng cũng được xem là yếu sinh lý.

Xuất tinh sớm là triệu chứng điển hình của tình trạng yếu sinh lý nam.

Các cách điều trị yếu sinh lý nam hiện nay

Tùy vào nguyên nhân và mức độ bệnh mà bác sĩ sẽ có chỉ định điều trị phù hợp:

- Trường hợp bệnh do tâm lý căng thẳng, lo lắng thái quá hay ám ảnh những lần "ngã ngựa" trước… sẽ gây ức chế thần kinh gây ra hiện tượng co thắt cơ trơn, khiến cho "cậu nhỏ" không thể cương cứng. Trong trường hợp này, giải tỏa tâm lý là điều nên làm. Nếu tự bản thân không thể giải quyết được thì nên tìm đến chuyên gia tâm lý hay tìm sự hỗ trợ của bạn tình. Việc làm này sẽ giúp phái mạnh sớm lấy lại tinh thần và "bản lĩnh" giường chiếu.

- Điều trị bằng thuốc tây: Một số nhóm thuốc được chỉ định để điều trị yếu sinh lý nam, chẳng hạn như nhóm thuốc ức chế men PDE-5 hay một số loại thuốc tiêm như: Phentolamine hoặc thuốc Prostaglandin E1 trong trường hợp uống thuốc nhưng không hiệu quả,...

- Điều trị bằng phẫu thuật: Chỉ định phẫu thuật đối với các trường hợp bẩm sinh như hẹp bao quy đầu, dây thần kinh ở bao quy đầu quá nhạy cảm hoặc mắc các bệnh lý về tuyến tiền liệt hoặc một số trường hợp điều trị bằng thuốc không mang lại hiệu quả.

Chỉ định phẫu thuật là bước sau cùng sau khi các biện pháp điều trị yếu sinh lý nam không hiệu quả.

Linh Tự Đan - Giải pháp cải thiện tình trạng yếu sinh lý nam từ thảo dược

Bên cạnh các biện pháp điều trị kể trên thì hiện nay các nhà khoa học cho rằng: Để cải thiện tình trạng yếu sinh lý nam hiệu quả thì cần phải có biện pháp tác động được vào nguyên nhân sâu xa gây ra bệnh, đó là do rối loạn nội tiết ở nam giới, thiếu hụt chất dinh dưỡng/năng lượng tế bào và tình trạng viêm nhiễm ở cơ quan sinh sản.

Chính vì thế, để cải thiện tình trạng này cần phải có giải pháp giúp điều hòa nội tiết, đồng thời bổ sung dinh dưỡng, năng lượng cho tế bào, chống viêm nhiễm. Trong đó phải kể đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe Linh Tự Đan.

Linh Tự Đan giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng yếu sinh lý nam tại nhà.

Linh Tự Đan được bào chế bằng công nghệ lượng tử, chứa các thành phần gồm: Bạch tật lê kết hợp với nhiều dược liệu quý như: Nhân sâm, hoàng bá, keo ong, L-Arginine, kẽm, acid folic, L-carnitine. Sản phẩm sẽ tác động được vào nguyên nhân sâu xa gây ra tình trạng yếu sinh lý, từ đó sẽ giúp hỗ trợ tăng cường chức năng sinh lý, cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng khả năng đậu thai. Hiệu quả của sản phẩm Linh Tự Đan thì đã được kiểm chứng lâm sàng tại 2 bệnh viện lớn là bệnh viện Phụ sản Trung Ương và bệnh viện Từ Dũ. Do đó sản phẩm được lòng tin của rất nhiều cánh mày râu. Điển hình như trường hợp của anh Đặng Văn Nu ở Tân Châu, An Giang bị yếu sinh lý, tinh trùng yếu, kết quả xét nghiệm tinh trùng sống chỉ có 15%. Đó cũng chính là lý do mà bấy lâu nay vợ chồng anh chị vẫn mãi chưa có tin vui. Thế nhưng kể từ khi biết đến và sử dụng sản phẩm Linh Tự Đan, tin vui đã đến với vợ chồng anh. Một bé trai kháu khỉnh mà vợ chồng anh chị đã mong mỏi trong suốt 4 năm, không ngờ từ những điều đơn giản đã giúp anh có con sau nhiều năm hiếm muộn vì tinh trùng yếu.

Thiên thần nhỏ đáng yêu của vợ chồng anh Nu.

Mặc dù, yếu sinh lý là bệnh "khó nói" của cánh mày râu, thế nhưng nếu phát hiện và chữa trị kịp thời bệnh vẫn có thể cải thiện và không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phái mạnh. Ngoài ra thì bạn nam giới cũng đừng quên kết hợp sử dụng Linh Tự Đan để tinh trùng khỏe mạnh, có con dễ dàng, cải thiện tình trạng yếu sinh lý hay tinh trùng yếu, giúp tăng cơ hội thụ thai bạn nhé!

* Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc *Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!