Giải pháp tối ưu vận hành giúp doanh nghiệp kiến tạo văn hóa làm việc số

Ngày 06/07/2023, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) phối hợp cùng các đối tác đã khai khai mạc Hội nghị và Triển lãm BizTech Việt Nam 2023. Tại phiên Hội thảo Giải pháp chuyển đổi số vận hành và quản trị doanh nghiệp, bà Nguyễn Ngọc Lệ - Giám đốc kinh doanh, Công ty Cổ phần MISA đã có bài tham luận trình bày về giải pháp tối ưu vận hành của MISA giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc loại bỏ giấy tờ, quy trình thủ công.



Bà Nguyễn Ngọc Lệ - Giám đốc kinh doanh, Công ty Cổ phần MISA trình bày Giải pháp văn phòng số kiến tạo môi trường và văn hóa làm việc số

Theo bà Nguyễn Ngọc Lệ, hoạt động tương tác giữa lãnh đạo và phòng ban, cũng như sự phối hợp giữa các bộ phận được xem là "chìa khóa" quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành. Tuy nhiên, các vấn đề thường gặp của văn phòng truyền thống là nguyên nhân làm giảm trải nghiệm khách hàng và nhân viên.



Bà Nguyễn Ngọc Lệ chia sẻ “Luồng vận hành trong doanh nghiệp”

Cụ thể, văn phòng truyền thống gặp nhiều khó khăn khi theo dõi và kiểm soát công việc, dẫn đến việc bỏ sót việc, quên việc, tốn thời gian đáng kể trong giao việc do sử dụng các ứng dụng xã hội như Zalo, Skype,.. Việc phê ký duyệt đề xuất và tài liệu liên quan cũng gặp nhiều khó khăn khi phải gặp mặt trực tiếp tại văn phòng. Bên cạnh đó, sự phối hợp và tương tác giữa các phòng ban chậm trễ, bị tắc nghẽn do quy trình chưa rõ ràng. Ngoài ra, các văn phòng truyền thống gặp nhiều rào cản trong quá trình gia tăng quy mô và năng lực tổ chức do quy trình, hướng dẫn phức tạp và khó cận.

"Khi quy mô công ty mở rộng, các thông điệp, chủ trương, chính sách từ ban lãnh đạo dễ "Tam sao thất bản" và gặp tình trạng sai sót trong truyền thông do doanh nghiệp vận hành truyền thống", bà Nguyễn Ngọc Lệ nhấn mạnh.

Các vấn đề thường gặp của văn phòng truyền thống là nguyên nhân làm giảm trải nghiệm khách hàng và nhân viên

Thấu hiểu những khó khăn trên, MISA phát triển bộ giải pháp phần mềm MISA AMIS Văn phòng số đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, tiết kiệm chi phí. Điều này sẽ trở thành "bàn đạp" giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội và phát triển mạnh mẽ.

Theo đó, bộ giải pháp phần mềm MISA AMIS Văn phòng số gồm 8 ứng dụng tiện ích được liên kết chặt chẽ nhằm đáp ứng đa dạng chức năng nghiệp vụ cho lãnh đạo, quản lý và nhân viên như: tự động hóa quy trình làm việc liên phòng ban; giao việc, cập nhật tiến độ công việc, dự án tức thời; ký tài liệu nhanh chóng ở bất kỳ đâu ngay cả trên điện thoại; truyền thông chủ trương, chính sách kịp thời và nhất quán; lưu trữ tài liệu khoa học, an toàn, phân quyền truy cập theo từng đối tượng; kiểm kê, kiểm đếm tài sản tiện lợi, chính xác; tìm kiếm, đặt trước và quản lý phòng họp dễ dàng.

Bộ giải pháp phần mềm MISA AMIS Văn phòng số nhận được sự quan tâm của các đại biểu tham dự Hội nghị và Triển lãm Biztech 2023

Trong khuôn khổ Hội thảo, MISA đã triển khai chương trình tặng 10.000 bộ giải pháp phần mềm MISA AMIS Văn phòng số cho các doanh nghiệp. Bộ giải pháp hỗ trợ miễn phí được kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, gia tăng chuyển đổi số để vượt qua những thách thức trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.

MISA triển khai chương trình tặng Bộ giải pháp đạt giải Sao Khuê 2023 - Bộ giải pháp phần mềm MISA AMIS Văn phòng số cho 10.000 doanh nghiệp

Bên cạnh chia sẻ giải pháp tối ưu vận hành giúp doanh nghiệp kiến tạo văn hóa làm việc số tại sự kiện Biztech, MISA còn có phần chia sẻ về kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME và giải pháp quản trị tài chính - kế toán trong thời đại 4.0 để hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá.



Với bề dày kinh nghiệm gần 30 năm phát triển các giải pháp công nghệ và đồng hành với hơn 270.000 doanh nghiệp, MISA kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số để "vượt khó, vươn xa" trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động và thách thức.

Bộ giải pháp phần mềm MISA AMIS Văn phòng số xây dựng môi trường làm việc loại bỏ thao tác thủ công, tối ưu quy trình phối hợp công việc liên phòng ban, tiết kiệm chi phí, kiến tạo văn hoá làm việc số bằng cách giao tiếp gắn kết hơn và phục vụ khách hàng nhanh hơn. Với giao diện dễ sử dụng, kết nối với các ứng dụng khác theo mô hình hội tụ dữ liệu, Bộ giải pháp MISA AMIS Văn phòng số là giải pháp vận hành tối ưu cho mọi doanh nghiệp. Bằng việc mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng, MISA AMIS Văn phòng số đã vinh dự được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) trao tặng giải thưởng Sao Khuê 2023 với hạng mục Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới. Đăng ký nhận gói Starter MISA AMIS Văn phòng số tại đây.