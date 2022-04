Giải vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast: Lê Chúc An ghi điểm hole in one

Hôm qua (21/4) đã diễn ra vòng 2 Giải vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast. Tâm điểm đáng chú ý là cú hole in one (đưa bóng vào lỗ chỉ bằng 1 cú đánh) của nữ tuyển thủ quốc gia Lê Chúc An.