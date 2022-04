Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cup VinFast: Golfer nghiệp dư Phạm Minh Phong gây "sốc"

Phạm Minh Phong "qua mặt" tuyển thủ golf quốc gia

Sáng nay (20/4), 138 VĐV (119 VĐV nam, 19 VĐV nữ) chuyên nghiệp và nghiệp dư hàng đầu Việt Nam đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên của Giải vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cup VinFast.

Các golfer tự tin bước vào ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cup VinFast. Ảnh: Như Ý

Thời tiết tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng rất đẹp giúp các golfer trải qua 18 hố đấu rất thuận lợi và nhanh chóng. Nhiều bất ngờ lớn đã xảy ra trong ngày thi đấu đầu tiên, trong đó ngôi đầu 2 bảng đấu nam và nữ đều được độc chiếm bởi các golfer nghiệp dư.

Ở bảng nam, golfer Phạm Minh Phong là người duy nhất đạt được điểm số âm trong vòng 1 với kết quả 69 gậy.

Golfer Phạm Minh Phong nắn nót trong từng đường đánh. Ảnh: Như Ý

Xuất phát ở đường 1, golfer 37 tuổi đến từ Quảng Bình thể hiện phong độ ổn định với 2 điểm birdie (hoàn thành 1 lỗ golf ít hơn 1 gậy so với số gậy tiêu chuẩn) và không mắc bất cứ bogey (ngược lại so với birdie, nghĩa là golfer hoàn thành 1 lỗ golf nhiều hơn 1 gậy so với số gậy tiêu chuẩn) nào sau 9 hố đầu.

9 hố sau, Minh Phong dù mắc 2 bogey, nhưng bù đắp lại với tới 3 birdie, trong đó cú gạt birdie ấn tượng ở hố 18 để ấn định vòng đấu -3 gậy.

Sinh năm 1985, với handicap (chỉ số thước đo trình độ của golfer) 3.0, Phạm Minh Phong là golfer nghiệp dư có tiếng ở khu vực miền Trung. Không chỉ thi đấu các giải nghiệp dư trong nước, Minh Phong từng tham dự nhiều giải đấu quốc tế với thành tích ấn tượng.

Phong độ thi đấu ấn tượng giúp Phạm Minh Phong tạm dẫn đầu bảng nam với -3 gậy. Ảnh: Như Ý

Xếp ở vị trí đồng hạng 2 với điểm evenpar (72 gậy)/18 hố là golfer Nguyễn Văn Quang và đương kim vô địch Lexus Challenge 2022, tuyển thủ quốc gia năm nay 15 tuổi Nguyễn Anh Minh.

Golfer trẻ sinh năm 2007 khởi đầu không mấy thuận lợi khi có 2 gậy dương chỉ sau 3 hố đầu tiên và duy trì điểm số đó hết 9 hố đầu.

Đến nửa sau, Anh Minh mắc thêm 1 bogey ở hố 10, trước khi có 3 birdie liên tiếp từ hố 11-13 để đạt kết quả even par.

Bất ngờ lớn ở bảng nam đó chính là màn thể hiện tệ hại của á quân Lexus Challenge 2022, Trương Chí Quân. Golfer sinh năm 1998 mắc tới 2 double bogey và 3 bogey để kết thúc vòng 1 với 79 gậy (+7), qua đó tạm thời xếp đồng hạng 43.

Trương Chí Quân sẽ cần phải nhanh chóng sốc lại tinh thần để cải thiện kết quả hiện có trong những ngày thi đấu tiếp theo mới mong hoàn thành mục tiêu vô địch đặt ra trước giải.

Ở bảng nữ, với việc ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Nguyễn Thảo My thi đấu không ổn định đã tạo cơ hội cho tuyển thủ golf Việt Nam Đoàn Xuân Khuê Minh tạm thời độc chiếm ngôi đầu bảng. Nhà vô địch nghiệp dư nữ Quốc gia 2017 ghi thành công 2 điểm birdie và 3 bogey để kết thúc ngày thi đấu của mình với thành tích 73 gậy/ +1, tạo ra cách biệt 3 gậy so với Thảo My (76 gậy).

Ngày thi đấu thứ 2 của Giải Vô địch Quốc gia 2022 – Cúp VinFast sẽ tiếp tục được diễn ra vào ngày mai với 2 phiên thi đấu, buổi sáng bắt đầu lúc 6 giờ 30 và buổi chiều bắt đầu từ 11 giờ.