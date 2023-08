Giải vô địch Golf Quốc gia năm 2023: Nguyễn Đặng Minh chia sẻ bất ngờ khi xác lập kỷ lục -6 gậy

Highlight ngày thi đấu đầu tiên Giải vô địch Golf Quốc gia 2023 – Cúp VinFast.

Nguyễn Đặng Minh giành 7 điểm birdie

Xuất phát từ hố số 10, Nguyễn Đặng Minh có khởi đầu thuận lợi với hai điểm birdie (hoàn thành 1 lỗ golf ít hơn 1 gậy so với số gậy tiêu chuẩn) ở hố 12 và 13, trước khi mắc bogey (ngược lại so với birdie, nghĩa là golfer hoàn thành 1 lỗ golf nhiều hơn 1 gậy so với số gậy tiêu chuẩn) duy nhất trong ngày ở hố số 14.

Nguyễn Đặng Minh thể hiện phong độ xuất sắc ở vòng đấu đầu tiên Giải vô địch Golf Quốc gia 2023 – Cúp VinFast.

Golfer 18 tuổi kết thúc 9 hố đầu (từ 10 đến 18) với thêm 1 birdie ở hố 16. Bước sang 9 hố sau (từ 1 đến 9), Nguyễn Đặng Minh thi đấu càng lúc càng ổn định, có thêm 4 điểm birdie nữa ở các hố 1, 2, 6 và 7, qua đó khép lại vòng đấu kỷ lục tại giải với 66 gậy (-6) để hoàn thành 18 hố.

Với kết quả này, Nguyễn Đặng Minh tạm thời dẫn đầu bảng nam sau khi vòng 1 khép lại.

Trả lời báo chí sau khi khép lại ngày thi đấu đầu tiên vô cùng ấn tượng, Nguyễn Đặng Minh nói: "Tôi hài lòng với những gì mình đã thể hiện trong ngày hôm nay khi đã ghi được 7 điểm birdie. Thời điểm bị mắc một lỗi boggey tôi vẫn bình tĩnh vì đó mới là những hố khởi đầu, mà tôi vốn càng chơi càng tốt hơn ở những hố sau".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về cảm xúc khi đạt số điểm kỷ lục -6 gậy tại giải, Nguyễn Đặng Minh bày tỏ: "Khi thi đấu, tôi không nghĩ gì tới kỷ lục mà chỉ cố gắng làm tốt nhất. Khi kết thúc vòng đấu, mọi người mới nói đến kỷ lục tôi vừa đạt được và tôi cảm thấy vui. Trình độ chuyên môn, tâm lý thi đấu, sự ổn định của tôi đã cải thiện hơn so với các giải đấu trước".

Vậy Nguyễn Đặng Minh có nghĩ tới việc "soán ngôi" vô địch của Nguyễn Anh Minh tại giải năm nay không? phóng viên hỏi tiếp và Đặng Minh khiêm tốn đáp:

"Giải mới đi qua vòng đấu đầu tiên nên chưa nói trước được điềug gì. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức và điều gì đến sẽ đến".

Kết thúc vòng đấu đầu tiên Giải vô địch Golf Quốc gia 2023 – Cúp VinFast, Nguyễn Anh Minh tạm xếp thứ 2. Ảnh: Như Ý

Trong ngày thi đấu hôm nay, ĐKVĐ Nguyễn Anh Minh kết thúc 18 hố đấu với điểm số 70 gậy (-2). Bám sát phía sau là các golfer cùng kết thúc vòng đấu đầu tiên với 71 gậy (-1) là Tăng Nhơn Phú, Đoàn Uy, Nguyễn Nhất Long.

Cuộc bám đuổi rất "gắt" giữa các golfer ở bảng nam hy vọng sẽ tạo ra những diễn biến gay cấn ở vòng đấu thứ 2 diễn ra vào ngày mai (9/8).

Lê Chúc An tạm thời dẫn đầu bảng nữ Giải vô địch Golf Quốc gia 2023 – Cúp VinFast với số điểm +3 gậy. Ảnh: Như Ý

Về phía nữ, ĐKVĐ Đoàn Xuân Khuê Minh kết thúc vòng đấu đầu tiên với số điểm 76 gậy (+4), tạm xếp thứ 4, cùng bằng với số điểm của Nguyễn Viết Gia Hân.

Hai vị trí dẫn đầu bảng nữ sau vòng đấu đầu tiên là Lê Chúc An (+3), Nguyễn Thảo My (+3).

Phạm Thị Yến Vi và Ngô Thị Bảo Nghi cùng có thành tích 77 gậy (+5) xếp thứ 5 và 6.