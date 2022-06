Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng thuộc cấp "phù phép" kit test chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng thế nào?

Như Dân Việt thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tôn Thất Thạnh (SN 1964, Giám đốc CDC Đà Nẵng) về hành vi "Tham ô tài sản". Cơ quan công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1982, Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng); khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Lê Thị Kim Chi (SN 1986, nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) cùng về hành vi trên.

Công an Đà Nẵng xác định từ năm 2020 - 2021, ông Tôn Thất Thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với Công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm Covid-19 đã được TP.Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch. Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Đà Nẵng đã chi hàng trăm tỷ đồng mua kit test Việt Á. Ảnh Diệu Bình

Báo cáo không trung thực để trục lợi

Theo tài liệu điều tra ban đầu của Công an TP.Đà Nẵng, trong quá trình thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại CDC Đà Nẵng, các bị can đã bớn xén các loại sinh phẩm, báo cáo không trung thực để trục lợi.

Theo đó, quá trình thực hiện xét nghiệm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Trưởng khoa Xét nghiệm đã chỉ đạo nhân viên bớt xén các loại sinh phẩm mua của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các nguồn tài trợ, làm báo cáo không trung thực để làm dư ra một số lượng sinh phẩm, để ngoài sổ sách.

Cụ thể, đối với sinh phẩm tách chiết thủ công RNA Covid-19, quy cách đóng gói là 50 kit/hộp, tương đương với 50 mẫu xét nghiệm. Quá trình xét nghiệm, do bớt xén nên mỗi hộp dư ra 2-3 kit.

Đối với sinh phẩm tách chiết tự động RNA, quy cách đóng gói là 960 kIt/thùng, tương ứng 960 mẫu xét nghiệm và do bớt xén khi sử dụng nên mỗi thùng thường dư ra khoảng 192-288 kit.

Lực lượng công an làm việc với Lê Thị Kim Chi, nhân viên khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng. Ảnh Diệu Bình

Đối với sinh phẩm xét nghiệm PCR Covid-19, mỗi kit tương ứng với 1 mẫu xét nghiệm. Trong năm 2021, CDC Đà Nẵng nhận nguồn tài trợ sinh phẩm Realtime-RT-PCR, hãng Kogene Hàn Quốc từ Công ty Phương Trang. Loại sinh phẩm này trong thực tế sử dụng 1 kit có thể chạy 2 mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, trên sổ sách, báo cáo tiêu hao sinh phẩm của CDC Đà Nẵng thì mỗi kit của hãng Kogene Hàn Quốc chỉ chạy 1 mẫu xét nghiệm, mẫu còn lại được báo cáo là chạy kit của Công ty Việt Á. Việc này làm số lượng kit test Việt Á trên báo cáo tiêu hao tăng lên và dư ra một số lượng lớn kít Việt Á trên thực tế.

Tháng 7/2020, ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á cùng một số nhân viên đến CDC Đà Nẵng để hỗ trợ xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ ông Việt hợp thức hóa số kit dôi dư và được Giám đốc CDC Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh đồng ý. Giám đốc CDC Đà Nẵng xin chủ trương giải quyết số kit test bớt xén được bằng cách chuyển cho Việt Á. Đổi lại, Việt Á sẽ gửi tiền cho ông Thạnh, bà Nhàn và một số người khác liên quan bằng giá trị của số hàng thực nhận.

Giám đốc CDC Đà Nẵng bị bắt tối 20/6. Ảnh:D.B

Phát hiện số vật tư trị giá hơn 2 tỷ đồng được cất giấu

Sau thống nhất, bà Nhàn nhiều lần giao số kit test dôi dư cho nhân viên Công ty Việt Á hoặc phân công nhân viên Khoa xét nghiệm là Lê Thị Kim Chi đi giao. Tổng số sinh phẩm và vật tư mà bà Nhàn và Chi đã giao lại cho Công ty Việt Á là 21.000 kit tách chiết tự động, 10.000 kit chiết tách thủ công, 2.400 kit xét nghiệm PCR và 74.500 mẫu tube rỗng 1,5ml với tổng giá trị được xác định là 4,063 tỷ đồng.

Số sinh phẩm và vật tư nhận lại này, ông Phan Quốc Việt chỉ đạo cho nhân viên tiếp tục bán cho TP.Đà Nẵng bằng các hợp đồng sau đó hoặc giao cho các đơn vị có nhu cầu mua sinh phẩm của Công ty Việt Á.

Quá trình điều tra, Công an TP.Đà Nẵng đã phát hiện số vật tư còn lại trị giá hơn 2 tỷ đồng được các đối tượng cất giấu trong phòng thay đồ của nhà vệ sinh Khoa Xét nghiệm do chưa kịp tẩu tán.

Công an tiến hành đọc lệnh tại nhà ông Tôn Thất Thạnh. Ảnh Đình Thiên.

Qua xác minh tài liệu kế toán của CDC Đà Nẵng của cơ quan điều tra thì toàn bộ số sinh phẩm nói trên được giao cho Khoa Xét nghiệm đã được sử dụng hết.

Kế toán trưởng CDC Đà Nẵng xác nhận trên sổ sách không có việc CDC Đà Nẵng gửi lại hàng cho Công ty Việt Á dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra trách nhiệm của các cá nhân khác trong việc đấu thầu mua vật tư thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng.