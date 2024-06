Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình bị bắt

Ngày 8/6, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, ông Nguyễn Văn Thuyết - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thuyết (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình), để làm rõ sai phạm liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Minh họa

Liên quan vụ việc, tháng 3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị An Nương (chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Tân Bình), ông Trần Anh Vũ (nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình) và ông Võ Trung Dũng (công chức địa chính của UBND phường 5, quận Tân Bình).

Những người này bị tạm giam cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trước đó, Quận ủy, UBND quận Tân Bình phát hiện các dấu hiệu vi phạm của 3 bị can trên trong quá trình kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Thanh tra quận Tân Bình sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác minh, xử lý.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các bị can khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đã thực hiện không đúng quy định pháp luật, dẫn đến cấp giấy chứng nhận một bất động sản trên đường Phạm Văn Hai (phường 5, quận Tân Bình) thuộc sở hữu Nhà nước nhưng lại cấp cho cá nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 14 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Dũng đã có hành vi tiếp nhận hồ sơ không đủ thành phần, không đủ điều kiện để thực hiện quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ, ông Dũng không thực hiện kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai trên Sổ Đăng ký nhà - đất dẫn đến việc không phát hiện một căn nhà trên đường Phạm Văn Hai (phường 5, quận Tân Bình) thuộc sở hữu Nhà nước.

Sau đó, ông Dũng tham mưu cho lãnh đạo UBND phường 5 (quận Tân Bình) xác nhận nhà, đất nêu trên thuộc sở hữu, sử dụng của cá nhân. Còn ông Vũ khi tiếp nhận, thụ lý hồ sơ đã không thực hiện kiểm tra, lấy ý kiến của UBND phường 5 và Phòng Quản lý Đô thị đối với việc thay đổi diện tích đất ở, diện tích, quy mô kết cấu nhà ở trên đất.

Từ đó tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho cá nhân đối với căn nhà trên. Với nhiệm vụ là chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Tân Bình, bà Nương khi nhận tờ trình đã không kiểm tra làm rõ mà tham mưu cho lãnh đạo trình lãnh đạo UBND quận Tân Bình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ căn nhà trên cho cá nhân.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra.