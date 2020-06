Giám đốc Công an Thái Bình Nguyễn Thanh Trường được thăng hàm đại tá

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Thanh Trường được thăng hàm lên đại tá, còn có 27 cán bộ là lãnh đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố và tương đương được thăng cấp hàm.

Giám đốc Công an Thái Bình được thăng hàm đại tá (ảnh Công an Thái Bình).

Đại tá Nguyễn Thanh Trường sinh năm 1974 (46 tuổi), quê Hải Dương. Ông từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an). Tháng 11/2019, ông được Bộ trưởng Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Đầu năm 2020, ông được Ban Bí thư chỉ định tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020.