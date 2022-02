Giám đốc ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM lên tiếng vụ "nam sinh viên bị cướp"

Ngày 23/2, ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (KTX ĐHQG-HCM) đã có văn bản gửi toàn thể sinh viên nội trú trong Trung tâm KTX ĐHQG-HCM về vụ nam sinh viên bị cướp ngay trong KTX.

KTX ĐHQG TP.HCM nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VNU

Theo đó, vào khoảng 21h05 ngày 21/1, trên Facebook Hội những người sống ở KTX khu B - KTX ĐHQG-HCM, tài khoản "Hồng Gây Rối" đăng tải một clip với nội dung: "Tối nay 21/2, lúc 9h một vụ cướp tài sản nam sinh viên ngay trong tòa nhà B4, cầm dao, bóp cổ, trói tay, trấn lột đồ xong nhốt nạn nhân dưới cầu thang thoát hiểm". Nội dung clip nhận được sự quan tâm của nhiều sinh viên, phụ huynh.

Ngay trong đêm, sau khi clip đăng tải, lãnh đạo trung tâm và cán bộ các bộ phận chức năng đã gặp từng sinh viên, liên lạc gia đình sinh viên để nắm tình hình, phối hợp với cơ quan công an địa phương xác minh vụ việc.

Căn cứ thông tin thu thập, xác minh và kết quả từ các cơ quan chức năng, đến nay tTrung tâm KTX ĐHQG-HCM thông tin đến sinh viên: Không có vụ cướp xảy ra tại KTX như clip đã đăng tải, đây chỉ là sự việc xuất phát từ mối quan hệ cá nhân của sinh viên với nhau.

Ngoài ra, giám đốc Trung tâm KTX ĐHQG-HCM cũng đề nghị sinh viên khi cung cấp, chia sẻ nội dung, thông tin trên các trang mạng xã hội cần phải chính xác, chọn lọc thông tin, tránh đăng nội dung sai sự thật, gây hoang mang cho sinh viên, phụ huynh.

Trước đó, theo nguồn tin từ Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương), sau khi nhận được thông tin về vụ cướp xảy ra trong KTX ĐHQG-HCM, đơn vị này đã phối hợp với Công an phường Đông Hòa (TP.Dĩ An) đến KTX để lấy lời khai nạn nhân và kiểm tra hiện trường, làm rõ vụ việc.

Quá trình khai thác thông tin, công an xác định nam sinh viên không bị cướp, sự việc xảy ra là do nam sinh viên mâu thuẫn với người khác và tự dàn dựng khi bị phát hiện.