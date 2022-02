Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An nói về lý do số ca mắc Covid-19 tăng cao

Sáng 9/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 8/2/2022 đến 6h00 ngày 9/2/2022), Nghệ An ghi nhận thêm 1.395 ca dương tính với Covid-19.

Nghệ An đã đạt tỉ lệ bao phủ vaccine mũi 1, mũi 2 gần 100%. Ảnh: VPBMT

Trước đó, ngày 8/2, Nghệ An ghi nhận 1.441 ca dương tính mới với Covid-19 tại 19 địa phương (Đô Lương: 197, TP.Vinh: 166, Thanh Chương: 141, Nam Đàn: 127, Hưng Nguyên: 126, Nghi Lộc: 118, Yên Thành: 116, Quỳnh Lưu: 109, Anh Sơn: 98, Cửa Lò: 98, Quỳ Hợp: 31, Tân Kỳ: 25, Con Cuông: 18, Quỳ Châu: 18, Quế Phong: 16, Tương Dương: 15, Hoàng Mai: 10, Kỳ Sơn: 6, Thái Hòa: 6...).

Nói về lý do số ca mắc Covid-19 tăng cao, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho PV Dân Việt hay, lý do số ca mắc Covid-19 ghi nhận ở Nghệ An tăng cao là do nhiều nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, Nghệ An là tỉnh rộng, trước Tết, số người trở về Nghệ An đông. Khoảng 1/3 số ca F0 là người từ nhiều địa phương về tỉnh.

Trước đó, giữa tâm dịch Covid-19, Nghệ An đón miễn phí nhiều công dân có hoàn cảnh khó khăn về quê nhà. Ảnh: VPBMT

"Một nguyên nhân nữa là tâm lý tụ tập, chơi Tết gặp gỡ, ăn uống, tiếp xúc nhau nhiều hơn. Chúng tôi tuyên truyền để siết chặt lại một số hoạt động như lễ hội. Tuy nhiên, chúng tôi không theo hướng ngăn sông cấm chợ hay cản trở đi lại của người dân. Hoàn toàn không có quy định bắt test hay lập chốt kiểm tra. Chúng tôi không có chủ trương chạy theo những biện pháp đó.

Tuy số ca mắc Covid-19 cao nhưng Nghệ An tỉ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 đạt gần 100%, bệnh nhân nhập viện chỉ chiếm 1/10 nên cũng không quá đáng lo. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra giám sát và tin rằng một vài ngày tới đây là tình hình sẽ ổn", PGS.TS Dương Đình Chỉnh nói.