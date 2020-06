Giàn lan đột biến có giá trị lên đến hàng triệu đô của anh nông dân phố

Chia sẻ về thú chơi lan, anh N.V.C cho biết, anh bắt đầu chơi lan thường từ năm 2016, đến năm 2018, anh bắt đầu chuyển sang chơi lan đột biến phi điệp. Nhận thấy hoa này mang giá trị kinh tế, anh C. quyết định vay hơn 600 triệu đồng đầu tư mua giống cây về trồng. Chỉ sau năm đầu tiên, anh thu về gấp 20 lần vốn ban đầu. Sau khi trả nợ, anh đem hết tiền bán được đầu tư tiếp, gom các loại giống hiếm, quý hơn nữa. Cho đến bây giờ, anh sở hữu ban công với giàn lan đột biến có giá trị lên đến hàng triệu đô.

Anh C. chia sẻ, anh hay giao lưu học hỏi trong giới chơi lan, tuy ban công nhỏ nhưng cứ cuối tuần có đến chục người đến thăm “vườn” lan này của anh, thậm chí có những người từ miền trong bay ra chỉ để ngắm những giống lan mà anh sở hữu.

Việc chơi lan của anh C. xuất phát từ đam mê, yêu cái đẹp nhưng không ngờ lại mang lại giá trị kinh tế cao đến như vậy. “Tôi không nghĩ nó lại cuốn hút người chơi như vậy, hoa nở đẹp, lại mang lại giá trị kinh tế cao, mỗi buổi tối tôi thường về nhà ra ban công ngắm, chăm sóc cho những chậu hoa, nhìn những chồi non lên mầm là tôi thấy sướng rồi”, anh C nói.

Thị trường lan đột biến đang rất sôi động, anh C. cho biết rất may mắn khi sở hữu nhiều giống lan đột biến quý hiếm, có những loại giống quý hiếm mà ở Việt Nam chỉ có 4-5 người sở hữu. “Để có được gian hoa lan đột biến giá trị ngày hôm nay, tôi cũng phải đọc sách, tìm hiểu, học hỏi cách chắm sóc, thử nghiệm nhiều loại giống khác nhau. Dần dần, mạnh dạn bỏ số tiền lớn đến tỷ đồng chỉ để mua những loại giống quý mà ít người có, sau đó chăm sóc để có thể "đẻ" ra mầm non, từ đó có thể kiếm được kinh tế", anh C nói.

Anh C. chia sẻ một bông hoa lan đột biết có giá trí thì năm cánh hoa bầu, căng, bóng màu trắng, “mũi”hoa trắng, trong, “mắt” xước hoặc đậm, thùy sạch, không lem, trắng. Những bông xuất sắc đạt những tiêu chí trên thì cây hoa lan phi điệp đó có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Tuy chỉ ban công nhỏ, nhưng lại chứa "vườn" lan phi điệp có giá trị đến lên triệu đô. Mỗi giỏ lan này đã có giá trí lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhỏ nhưng lại có giá trị gấp nhiều lần nhà vườn lan khác.

Việc chơi lan của anh C. xuất phát từ đam mê, yêu cái đẹp nhưng không ngờ lại mang lại giá trị kinh tế cao đến như vậy.

Một cành hoa lan đột biến - Ảnh: Phú Thọ Cảnh Nguyễn