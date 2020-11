Gian nan đường đến trường sau bão, lũ

Sách, vở trôi sạch

Trường Tiểu học Văn Yên (TP.Hà Tĩnh) là một trong những điểm ngập sâu nhất trong 2 trận lũ vừa qua. Nước vào lớp học hơn 1m, nhiều hạng mục cơ sở vật chất bị hư hỏng, trong đó có bàn ghế của học sinh. Cô Nguyễn Thị Tú - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Toàn trường có 16 phòng bị ngập, trong đó có 8 phòng học khiến 144 bộ bàn ghế học sinh hư hỏng hoàn toàn".

"Các giá sách ở phòng thư viện, tủ đựng hồ sơ của phòng hiệu trưởng, phòng kế toán, đồ dùng nhà ăn hư hỏng; hơn 1.300 đầu sách ở thư viện bị ướt, không thể sử dụng" - cô Cẩm Tú nói.

Ghi nhận của phóng viên NTNN, do không có bàn ghế ngồi, học sinh Trường Tiểu học Văn Yên phải học tạm tại các phòng chức năng.

Còn tại Trường THCS Đại Thành (nơi học tập của hơn 700 học sinh 3 xã Cẩm Thành, Cẩm Duệ, Cẩm Thạch) nước lũ lên nhanh nên không di dời kịp một số cơ sở vật chất, hơn 200 bộ bàn ghế cùng nhiều trang thiết bị khác bị hư hỏng.

Thầy Hà Văn Sáng - Hiệu trưởng Trường THCS Đại Thành cho biết: "Vừa qua, trường đã đón nhận sự quan tâm của một số đoàn cứu trợ, trong đó có 2 đoàn hỗ trợ mua 50 bộ bàn ghế mới và thay một số mặt bàn ghế. Tuy nhiên số bàn ghế bị hư hỏng quá lớn, chưa thể khắc phục được trong một thời gian ngắn".

Học sinh ở Trường THCS Tân Ninh (xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) học trong phòng bị hư hỏng trong đợt lũ vừa qua. Ảnh: T.T

"Đợt lũ lụt thứ 2 (28 - 31/10) toàn tỉnh có gần 140 trường bị ngập, trong đó có hơn 70 trường ngập sâu, chủ yếu ở các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Sơn, Cẩm Xuyên. Thiệt hại chưa thể thống kê nhưng do bàn ghế, đồ dùng dạy học bị ngâm trong nước, trước mắt các trường sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác dạy học". Chánh Văn phòng Sở GDĐT tỉnh Hà Tĩnh Cao Ngọc Châu

Chưa thể đến trường

Tại Nghệ An, đến ngày 2/11, toàn tỉnh có trên 70 trường bị ảnh hưởng mưa bão như bị ngập nước, sập tường rào, hỏng thiết bị và đồ dùng học tập. Có 23 trường mầm non, 30 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở, trong đó có một số trường ngập trên 1m, ở các xã Hưng Nhân, Hưng Trung của huyện Hưng Nguyên; xã Thanh Nho, Thanh Hà, Thanh Lâm của huyện Thanh Chương và xã Quang Sơn của huyện Đô Lương. Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản của các cơ sở giáo dục là khoảng 15 tỷ đồng.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An, cho biết: Mặc dù việc khắc phục thiệt hại do lũ lụt còn rất nhiều khó khăn nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngành giáo dục sẽ cố gắng hỗ trợ các trường để sớm đưa việc dạy và học trở lại bình thường.

Cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đến nay, học sinh tại một số xã miền núi tỉnh Quảng Trị chưa thể đi học trở lại do ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, xã Hướng Việt và Hướng Lập, huyện Hướng Hóa chịu tổn thất nặng nhất, trường lớp bị đất đá vùi lấp, san phẳng và đến nay vẫn chưa thể khắc phục do giao thông bị chia cắt, mất điện, thiếu nước sạch. Học sinh chưa thể quay trở lại trường học khiến nỗi lo các em không theo kịp chương trình học ngày càng lớn.

Ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị đang gấp rút khắc phục hậu quả thiên tai tại các trường học trên địa bàn nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tỉnh đang huy động các nguồn lực cùng sự góp sức của các nhà hảo tâm giúp địa phương ổn định trường lớp và đón các em học sinh trở lại trường học.

Bàn học, sách vở, đồ dùng học tập Trường Tiểu học Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) hư hỏng sau lũ. Ảnh: T.T

Rất cần sự hỗ trợ

Lũ đi qua, học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã trở lại trường học trong ngày 2/11. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều trường học ở huyện Lệ Thuỷ thiệt hại nặng nề, tường bị bong tróc, ẩm ướt và vẫn còn dấu nước lũ lúc dâng lên, cửa phòng, bàn ghế tầng 1 hư hỏng hoàn toàn.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN, bà Dương Thị Việt Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 An Thủy, cho biết: "Chưa bao giờ tôi chứng kiến cơn lũ lớn như vừa qua. Xã An Thủy là một trong những rốn lũ của huyện Lệ Thủy nên nước ngập rất sâu, riêng Trường Tiểu học số 2 An Thủy ngập hết tầng 1. Hôm nay chúng tôi đã đón các em học sinh đến trường, chỉ phòng học ở tầng 2 sử dụng được nên phải chia ra 2 ca học sáng - chiều. Nhiều học sinh đến trường áo còn ẩm nước, sách vở vẫn chưa đầy đủ".

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Thủy, cho hay: "Đón học sinh đến trường sau nhiều ngày sống chung với lũ thấy rất thương. Nhà nhiều em bị thiệt hại nặng nề, sách vở, đồ dùng học tập bị lũ cuốn đi hết".

"Trong đợt lũ vừa qua, nhà trường bị ngập sâu 3-4m, 1 máy chiếu ngâm nước, cửa phòng học trôi theo dòng lũ. Trường có 13 phòng học, nhưng giờ chỉ sử dụng được 6 phòng, học sinh đến trường phải chia ra 2 ca để học"- bà Lan chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng phòng GDĐT huyện Lệ Thủy, cho biết: "Mưa lũ ảnh hưởng rất lớn đến công tác dạy và học trên địa bàn. Nhiều học sinh có cặp, sách vở bị ướt trong lũ cũng đã có một số đoàn đến hỗ trợ. Giờ nhiều nhà trường bị thiệt hại nặng, chưa có kinh phí để khắc phục".

Theo ông Vững, công tác vệ sinh trường học đang được các trường học triển khai dần. Hiện trên địa bàn huyện Lệ Thủy còn 3 điểm trường mầm non ở các xã Phong Thủy, Lộc Thủy và Liên Thủy chưa thể đón học sinh quay trở lại trường.

Tại huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), trong trận lũ vừa qua, đa số các trường học trên địa bàn huyện này đều bị nhấn chìm trong biển nước. Ngập sâu nhất là những trường thuộc các xã Tân Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh... Xã Tân Ninh là "rốn" lũ của huyện Quảng Ninh nên nhiều trường học bị ngập sâu, phòng học, thiết bị dạy học thiệt hại nặng.

Ông Thái Việt Tình - phụ trách Trường Trung học cơ sở Tân Ninh, cho biết: "Lũ dâng rất nhanh, nước nhấn chìm tầng 1 của nhà trường. Toàn bộ bàn ghế, 4 máy in, 2 máy chiếu bị hư hỏng". "Vì thiếu phòng nên chúng tôi phải chia ra 2 buổi để các em đến học. Nhiều em đến trường tâm sự rằng, nước nhấn chìm hết sách vở và quần áo bố mẹ mới mua cho năm học này" - ông Tình cho hay.

Ông Võ Thái Hòa - Trưởng phòng GDĐT huyện Quảng Ninh, chia sẻ: "Lũ đi qua, các trường trên địa bàn đón 100% học sinh đến trường. Tuy nhiên, những ngày đầu đến lớp, nhiều em còn thiếu sách, vở, đồ dùng học tập, đặc biệt, sách giáo khoa lớp 1 thiếu nhiều. Các trường học trên địa bàn bị thiệt hại về cơ sở vật chất nặng nề, hiện đang rất cần sự giúp đỡ từ các Mạnh Thường Quân".