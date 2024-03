Giáo sư đầu tiên của Việt Nam vào hội đồng biên tập tạp chí quốc tế uy tín: "Tôi thấy vui và được khích lệ"

Đầu tháng 3/2024, GS Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam, Giám đốc Phòng thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu tiên tiến đã vinh dự chính thức trở thành thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí quốc tế về Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ: Journal of Aerospace Science and Technology, Nhà xuất bản Elsevier.

Đây là tin vui và vinh dự của cộng đồng các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam nói chung, của đội ngũ các nhà giáo – nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng, đặc biệt là niềm tự hào của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi Giáo sư Nguyễn Đình Đức đang công tác. Sự kiện trên đã khẳng vị thế và uy tín của các nhà khoa học Việt Nam trên bản đồ khoa học quốc tế.

GS Nguyễn Đình Đức mới đây chính thức trở thành thành viên Ban biên tập tạp chí về khoa học công nghệ hàng không vũ trụ của quốc tế. Ảnh: NVCC



Chia sẻ với PV báo Dân Việt, GS Nguyễn Đình Đức cho biết: "Tôi rất vui và thấy mình được khích lệ. Quan trọng hơn, sự kiện này cũng là tự hào của Trường Đại học Công nghệ và Đại học Quốc gia Hà Nội, cổ vũ các nhà khoa học trẻ mạnh dạn dấn thân, tiến lên phía trước hội nhập với cộng đồng khoa học của quốc tế".

Được biết, đây là một trong những tạp chí quốc tế hàng đầu có trong danh mục SCI index, top 5%, rất có uy tín và chất lượng cao trong lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Hàng không - Vũ trụ. Thành viên Ban biên tập Tạp chí là các nhà khoa học xuất sắc trên thế giới trong lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Hàng không Vũ trụ từ nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Ý, New Zealand, Trung Quốc… và Việt Nam.

GS Đức cho biết thêm: "Việc nhà khoa học Việt Nam lần đầu tiên được mời tham gia Ban biên tập hội đồng quốc tế này khẳng định uy tín, vị thế, sự hội nhập, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh của các nhà khoa học Việt Nam, góp phần định danh Việt Nam trên bản đồ khoa học của thế giới, đồng thời cũng khẳng định uy tín và vị thế tiên phong của Trường Đại học Công nghệ và Đại học Quốc gia Hà Nội trong lĩnh vực này ở Việt Nam".

Đến nay, Giáo sư Nguyễn Đình Đức là thành viên Hội đồng biên tập của 10 tạp chí quốc tế trong danh mục ISI thuộc những nhà xuất bản có uy tín như Tạp chí Aerospace Science and Technology (Nhà xuất bản Elsevier); Tạp chí Mechanical Engineering Science (Proc. IMechE Part C, Nhà xuất bản SAGE); Tạp chí Mechanics of Composite Materials và Tạp chí Mechanical Science and Technology (Nhà xuất bản Springer); Tạp chí Applied Mathematics and Mechanics (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, Nhà xuất bản WILEY); Tạp chí Cogent Engineering (UK, Nhà xuất bản Taylor & Francis); Tạp chí Science and Engineering of Composite Materials (Nhà xuất bản De Gruyter),…



Giáo sư Nguyễn Đình Đức đã công bố trên 350 bài báo, công trình khoa học, trong đó có hơn 200 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI có uy tín.

Từ năm 2019 đến nay, Giáo sư Nguyễn Đình Đức liên tiếp lọt vào top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới và top 100 nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ (Engineering and Technology) - đứng thứ 85 thế giới trong năm 2023.

Cũng từ nhiều năm nay, Giáo sư Nguyễn Đình Đức là người Việt Nam duy nhất đang làm việc trong nước được Research.com xếp hạng nhà khoa học xuất sắc của thế giới trong lĩnh vực Engineering and Technology.

Giáo sư Nguyễn Đình Đức là một trong số ít nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng danh giá nhất – 100.000 nhà khoa học được xếp hạng ảnh hưởng nhất thế giới theo thành tựu trọn đời.