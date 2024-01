Giáo sư - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội là Viện trưởng, từng nhận Bằng khen của Thủ tướng

4 nhà giáo của Trường Đại học Y Hà Nội vừa được bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2023 đều là những người nổi tiếng trong ngành Y.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch học Việt Nam – là một trong 4 tân Giáo sư được bổ nhiệm, bên cạnh GS.TS Trần Danh Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, GS.TS Trần Xuân Bách – Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2023, GS.TS Trần Khánh Vân - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gen-Protein, Trường Đại học Y Hà Nội.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng đảm nhận vai trò là giảng viên từ năm 1996 tới nay. Năm 2007, thầy Phạm Mạnh Hùng và giảng viên chính. Từ năm 2016, GS.TS Phạm Mạnh Hùng là giảng viên cao cấp của Bộ môn Tim Mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, hiện thầy cũng là Chủ nhiệm Bộ môn Tim Mạch.

GS.TS BS Phạm Mạnh Hùng tốt nghiệp đại học năm 1991 ngành Y học, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 1995, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng nhận bằng thạc sĩ ngành Y học và trong năm 2008, thầy được cấp bằng tiến sĩ ngành Y học chuyên ngành Nội Tim Mạch, tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy Phạm Mạnh Hùng có kinh nghiệm giảng dạy chuyên môn bằng Tiếng Anh, có nhiều kinh nghiệm làm chủ tọa đoàn và trình bày báo cáo khoa học bằng Tiếng Anh tại các hội nghị khoa học lớn trên thế giới. Năm 2006, trong chương trình trao đổi giáo viên giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Karoliska, Thụy Điển, thầy Phạm Mạnh Hùng giảng dạy bằng Tiếng Anh. Vị giảng viên cũng sở hữu chứng chỉ tiếng Pháp Niveau 1, thực tập sau đại học chuyên ngành Tim Mạch can thiệp tại Bệnh viện Ajou Hàn Quốc năm 1998 – 1999; thực tập sinh chuyên khoa Tim Mạch can thiệp tại Bệnh viện Massachusetts, Đại học Harvard, Hoa Kỳ năm 2000; thực tập sinh chuyên khoa Tim Mạch can thiệp tim bẩm sinh tại Bệnh viện trường Đại học California tại San Francisco, Hoa Kỳ năm 2002.

GS Phạm Mạnh Hùng tại buổi lễ bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU

Bác sĩ Phạm Mạnh Hùng được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2011.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng tiếp tục gắn bó với Trường Đại học Y Hà Nội cho tới nay, đồng thời kiêm nhiệm bác sĩ điều trị chuyên ngành Tim Mạch và chuyên ngành sâu Tim Mạch can thiệp tại Viện Tim Mạch – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Từ năm 2015-2017, thầy Phạm Mạnh Hùng là Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tim Mạch – Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2014-2017, ông kiêm nhiệm Phó Viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam. Hiện nay , GS.TS BS Phạm Mạnh Hùng là Viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch học Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Tim Mạch học Việt Nam.

Các hướng nghiên cứu của GS.TS Phạm Mạnh Hùng là nghiên cứu hiệu quả của phương pháp can thiệp qua đường ống thông trong điều trị một số bệnh lý tim cấu trúc thường gặp; nghiên cứu ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán hình ảnh/chức năng nội mạch và can thiệp động mạch vành ở bệnh nhân có nguy cơ cao và/hoặc tổn thương phức tạp; ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử và công nghệ gen protein trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tim mạch.

Trong 27 năm công tác, GS.TS Phạm Mạnh Hùng nhận nhiều danh hiệu, bằng khen cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019; Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2010; Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014; Huy chương Vì thế hệ trẻ năm 2023; nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (8 lần), Chủ tịch các tỉnh (3 lần).

GS.TS Phạm Mạnh Hùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, GS.TS Phạm Mạnh Hùng đã hướng dẫn 9 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, trong đó 8 nghiên cứu sinh là hướng dẫn chính; có 17 đề tài đã nghiệm thu thành công, trong đó có 5 đề tài cấp Nhà nước, 4 đề tài cấp Bộ và 8 đề tài cấp cơ sở. GS Phạm Mạnh Hùng cũng là chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ (sau khi PGS), chủ nhiệm 1 đề tài nhánh thuộc đề tài độc lập cấp Nhà nước (sau khi là PGS); chủ nhiệm 8 đề tài cấp cơ sở (trong đó có 1 đề tài tiềm năng của Trường Đại học Y hà Nội).

Vị Giáo sư sinh năm 1968 đã có 245 bài báo khoa học, trong đó 19 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín (3/19 bài báo quốc tế là tác giả chính đứng đầu); xuất bản 29 sách phục vụ đào tạo, thuộc nhà xuất bản có uy tín trên thế giới và trong nước, trong đó 8 sách xuất bản trên thế giới, 6 giáo trình, 2 sách chuyên khảo và 13 sách tham khảo; là chủ biên 14 sách phục vụ đào tạo, trong đó có 3 giáo trình, 2 sách chuyên khảo và 9 sách tham khảo, hiện có thêm 4 giáo trình đã thẩm định đang chờ xuất bản.