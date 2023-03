Ngày 22/3, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3, TP.HCM) vừa có văn bản phúc đáp đơn phản ánh của ông K.G (quốc tịch Mỹ, giáo viên tiếng Anh của Công ty TNHH Việt Đăng Quang) về các nội dung: Nhà trường cung cấp thông tin việc ông K.G xô xát với ông P.H.N (bảo vệ của trường) chưa đầy đủ, chưa đúng sự thật; bảo vệ nhà trường có dấu hiệu quấy rối tình dục...

Phủ nhận phản ánh bảo vệ quấy rối học sinh

Trong văn bản phúc đáp, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu phủ nhận nội dung phản ánh của ông K.G về việc bảo vệ có hành vi lạm dụng, quấy rối tình dục đối với học sinh.

Theo ông Dương Văn Thư, Hiệu trưởng nhà trường, vụ xô xát giữa ông K.G và ông P.B.N tại cổng trường có sự chứng kiến của nhiều học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên của trường. Diễn biến vụ việc cũng được camera an ninh trước công trường ghi lại đầy đủ.

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu bác bỏ thông tin phản ánh nhân viên bảo vệ quấy rối tình dục học sinh. Ảnh: MQ

Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã làm việc với các cá nhân liên quan. Tại buổi làm việc, ông K.G đã thừa nhận hành vi ứng xử của mình là sai, là không phù hợp. Sau đó, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng làm việc với ông P.B.N (bảo vệ); vẫn giữ ông K.G tiếp tục giảng dạy tại trường. Đồng thời nhà trường yêu cầu, nếu ông K.G cần phản ánh thông tin thì liên hệ trực tiếp với nhà trường thông qua Tổ trưởng chuyên môn tổ Tiếng Anh, tuyệt đối không được dùng bạo lực để can thiệp.

Tuy nhiên, sau đó, ông K.G tiếp tục có hành vi không đúng mực, không phù hợp môi trường sư phạm là lớn tiếng, quát mắng, thậm chí đạp cửa, văng tục khi được tổ trưởng chuyên môn tổ Tiếng Anh góp ý. Sau sự việc này, nhà trường đã làm việc với đơn vị chủ quản của ông K.G và đề nghị đổi giáo viên nhằm đảm bảo quyền lợi của người học, phù hợp với môi trường văn hóa học đường.

Đối với phản ánh bảo vệ quấy rối tình dục, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu phủ nhận và cho biết, thời điểm ông P.B.N kiểm tra phù hiệu học sinh nữ thì học sinh này đang mặc áo khoác. Ông N yêu cầu học sinh nữ cởi áo khoác để xem phù hiệu học sinh và đứng gần học sinh này, lớn tiếng gắt gỏng khi học sinh chưa hợp tác. Nhà trường nhận định, hành động của ông N là không chuẩn mực, không phù hợp; bên cạnh đó, hành động xô xát với ông K.G cũng không phù hợp.

"Nhà trường căn cứ toàn bộ chứng cứ thu thập được (nhân chứng, video trích xuất từ camera an ninh, nội dung trong biên bản làm việc giữa các bên có liên quan...) xử lý chấm dứt, ngưng hợp đồng làm việc đối với ông N. Nội dung phản ánh của ông K.G về việc bảo vệ có hành vi lạm dụng, quấy rối tình dục đối với học sinh là không có cơ sở", Trường THPT Nguyễn Thị Diệu thông tin.

Cơ quan công an đang điều tra

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu cũng cho rằng, do ông K.G là người nước ngoài, có thể gặp khó khăn trong việc đọc và hiểu rõ các nội dung được thể hiện trong văn bản trả lời đơn phản ánh bằng tiếng Việt nên nhà trường đã chủ động phối hợp với đơn vị chủ quản của ông K.G để chuyển thông tin phản hồi nhằm trợ giúp về mặt ngôn ngữ.

Ông K.G đề nghị làm rõ việc bảo vệ lạm dụng tình dục để bảo vệ quyền lợi của học sinh. Ảnh: FBNV

Sau khi xử lý vụ việc, trường cũng không nhận được phản ánh nào từ học sinh và phụ huynh liên quan đến những nội dung như ông K.G phản ánh. Bên cạnh đó, việc xử lý này cũng nhận được sự đồng tình, thống nhất cao của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Nhà trường cũng đã có báo cáo bằng văn bản đầy đủ thông tin vụ việc này đến Sở GDĐT TP.HCM. Do đó, phản ánh của ông K.G về việc nhà trường không xử lý vụ việc là không có cơ sở.

Bên cạnh đó, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu cũng cho biết, trong thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài, các video clip TikTok... với nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của nhà trường, của cá nhân cán bộ, giáo viên; có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, vượt thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Do đó, nhà trường đã gửi báo cáo, văn bản kiến nghị, đồng thời cung cấp toàn bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc (gồm 1 video clip trích xuất từ camera an ninh, 1 video clip TikTok, 23 ảnh chụp lại từ Facebook...) cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Được biết, đơn vị chức năng gồm công an phường, công an quận và Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.HCM đã tiếp nhận và đang điều tra vụ việc.