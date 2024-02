Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn khiến nhiều người tử vong, mẹ bị truy tố

Ngày 21/2, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, Chư Prông) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, năm 2021, Rơ Mah Pil mua 1 chiếc xe mô tô BKS 81B2-636.82 có dung tích xi lanh 109cm3 của cha ruột. Sau khi mua xe, Pil giao xe cho con trai ruột là Rơ Mah Tinh (18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định và chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50cm3) để sử dụng đi lại hàng ngày.

Trưa 25/10/2023, Rơ Mah Tinh có tham gia uống bia rượu mừng nhà mới tại nhà của một người dân trong làng cho đến chiều thì về nhà.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại Km 10+90km (thuộc thôn Pắc Bó, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tinh Gia Lai) xảy ra vào chiều tối 25/10/2023. Ảnh: CTV

Vào khoảng 17h30 phút, Pil đang trên đường đi bộ về nhà thì thấy Tinh đang ngồi trên xe mô tô BKS 81B2-636.82 không đội mũ bảo hiểm và nói chuyện với bạn là Siu Cương (18 tuổi), Siu Chuyên (19 tuổi) và Niang Kéo (19 tuổi, cùng trú tại làng Tu).

Sau đó, Pil đến gần thì ngửi thấy mùi rượu bia trên người Tinh và hỏi đi đâu thì con trai trả lời đi qua nhà Kéo chơi. Sau đó, Tinh điều khiển xe đi cùng với bạn, còn Pil không nói gì và đi về nhà.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, Rơ Mah Tinh điều khiển xe chở Niang Kéo và Siu Ngư đi từ hướng Ia Lâu đến xã Ia Ga. Khi đi đến đoạn đường liên xã thuộc Km 10+90km (thôn Pắc Bó, xã Ia Lâu), do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên xe do Tinh điều khiển đã tông vào xe mô tô mang BKS 81B2-199.06 do Rơ Mah Tuyên (23 tuổi, trú tại làng Tu 2, xã Ia Lâu) điều khiển đi ngược chiều.

Hậu quả, Rơ Mah Tuyên, Rơ Mah Tinh, Niang Kéo tử vong tại chỗ. Siu Ngư được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tại bản kết luận giám định ngày 28/10/2023 của Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự tại TP.Đà Nẵng, nồng độ cồn của 3 nạn nhân trên xe mô tô BKS 81B2-636.82 ở mức cao. Theo đó, Rơ Mah Tinh có nồng độ ethanol là 170mg/100ml; Niang Kéo là 88mg/100ml; Siu Ngư là 77mg/100ml. Trong khi đó, mẫu máu ghi thu của nạn nhân Rơ Mah Tuyên không tìm thấy cồn.