Giây phút kinh hoàng người đàn ông đi xe máy bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ

Sáng 24/3, Trung tá Đỗ Thanh Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt (Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định) cho biết, vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 23/3, tại km 1099 + 950 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (Bình Định) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 1 người tử vong. Vào thời điểm trên, đoàn tàu SE8 đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc khi đi qua đoạn giao cắt với tuyến đường dân sinh thuộc xã Phước Thành đã va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 77F8-3843 do anh Đới Xuân Tùng (sinh năm 1997, trú tại thôn Bình An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) điều khiển. Vụ va chạm khiến xe mô tô văng ra xa, anh Tùng tử vong tại chỗ.

Trung tá Đỗ Thanh Bình cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, mặc dù gác chắn đường sắt đã hạ xuống, đèn tín hiệu và còi báo hoạt động bình thường. Tuy nhiên, rất nhiều người đã bất chấp cảnh báo nguy hiểm, điều khiển phương tiện vượt qua đường sắt.

Qua camera ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn, có ít nhất 5 trường hợp vượt qua đường sắt khi đã cảnh báo tàu hỏa đến.

Được biết, tuyến đường dân sinh giao cắt với đường sắt này mỗi ngày có nhiều người và phương tiện qua lại. Tại đây, gác chắn tàu hỏa, đèn tín hiệu và cói hú hoạt động tự động, chưa có nhân viên gác tàu. Trong vòng 5 năm qua chưa có vụ tai nạn đường sắt nào nghiêm trọng xảy ra tại đây.