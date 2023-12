Giết người, trốn truy nã gần 40 năm vẫn không thoát

Ngày 22/12, Công an huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng bắt Nguyễn Văn Cử (SN 1953; quê TP.Hải Phòng; thường trú ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), bị truy nã về tội “Giết người”, sau gần 40 năm lẩn trốn.



Đối tượng Nguyễn Văn Cử, trốn truy nã về tội “Giết người”, tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng, tháng 4/1984, do mâu thuẫn cá nhân, Cử dùng gậy tre đánh chết ông T.V.C.H tại trạm bơm Đốc Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng. Sau khi gây án, ngày 12/4/1984, Cử bỏ trốn khỏi địa phương, bị Công an TP.Hải Phòng ra quyết định truy nã toàn quốc.

Sau khi bỏ trốn nhiều nơi, Cử đến tỉnh Bạc Liêu thay đổi nhân thân nhằm che giấu sự truy bắt của cơ quan chức năng để sinh sống, lấy vợ, sinh con tại ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho đến khi bị bắt.