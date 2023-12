Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Công an phường Thịnh Đán (tỉnh Thái Nguyên) tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Dung (SN 1985, trú phường Thịnh Đán, Thái Nguyên) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, khoảng tháng 12/2021, biết vợ chồng ông N.V.N (SN 1958, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) có nhu cầu tìm người mang thai hộ nên Dung "nổ" mình có khả năng tìm được người cho trứng và mang thai hộ, sinh con cho vợ chồng ông N.

Ngày 22/1/2022, Dung thông báo tìm được người cho trứng và yêu cầu ông N. chuyển tiền.

Ông N. nhiều lần chuyển tiền cho Dung tổng cộng 276,5 triệu đồng để thực hiện quy trình mang thai hộ nhưng nhưng không có kết quả.

Nguyễn Thị Dung tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi tìm người cho trứng không thành công, Dung không thông báo sự thật cho ông N. mà nói dối mọi việc đang tiến triển thuận lợi.

Đến tháng 8/2022, Dung thông báo việc cấy phôi vào người mang thai hộ thành công và mang thai được 3 tháng. Dung yêu cầu ông N. ra Thái Nguyên gặp người mang thai và cùng đến siêu âm tại một cơ sở khám tư nhân thì cho kết quả thai nhi là con trai. Sau đó, Dung thường xuyên nhắn tin cập nhật tình hình sức khỏe thai nhi, gửi hình ảnh kết quả siêu âm để ông N. tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu.

Ngày 7/2/2023, Dung thông báo người mang thai hộ đã sinh con, tuy nhiên khi ông N. lấy mẫu xét nghiệm ADN thì kết quả đứa bé không cùng huyết thống với mình.

Toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng nhận của ông N., Dung sử dụng đầu tư tiền ảo và thua hết.