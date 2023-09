Giống lúa TBR97 và BC15 nhận được phản hồi tích cực của nông dân Gia Lai

Ngày 25/9, Phòng Kinh tế thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo tham quan, đánh giá mô hình sản xuất trình diễn trồng lúa TBR97 và BC15.



Theo đó, trong vụ hè thu năm 2023, Phòng Kinh tế thị xã An Khê phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên triển khai trồng 2 giống lúa trên tại cánh đồng thôn Bàu Yên (thuộc xã Tú An, thị xã An Khê) với tổng diện tích 1 ha/6 hộ dân. Mục đích của mô hình nhằm đánh giá tính thích ứng của hai giống lúa trong điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương; kiểm tra, đánh giá năng suất, chất lượng của giống.

Các đại biểu tham qua mô hình trình diễn giống lúa thuần BC15 tại xã Tú An, thị xã An Khê.

Anh Đỗ Thành Vinh (trú tại thôn Cửu Đạo 1, xã Tú An) cho hay, trong vụ mùa năm 2023, gia đình anh trồng khoảng 1 sào lúa TBR97 do ThaiBinh Seed cung cấp. So với các giống lúa mà trước đây gia đình anh canh tác thì giống lúa TBR97 này có tỷ lệ nảy mầm cao, đẻ nhánh khỏe và cây rất cứng, không bị ngã đổ. Ngoài ra, khi trồng giống lúa này, anh không hề thấy xuất hiện một loại sâu bệnh nào.

"Sau hơn 100 ngày chăm sóc, cây lúa sinh trưởng khá tốt. Theo tính toán của tôi, khoảng 10 ngày nữa thu hoạch thì năng suất sẽ đạt 8 tạ lúa tươi/sào, cao hơn nhiều so với các giống lúa khác. Chúng tôi hy vọng ngành chức năng sẽ nhân rộng giống lúa này trong thời gian tới", anh Vinh nói.

Cách đó không xa, ông Phạm Văn Hoàng (trú tại thôn Cửu Đạo, xã Tú An) đang vui mừng khi chứng kiến 1 sào lúa BC15 phát triển tốt.

Ông chia sẻ: "Đây là vụ mùa đầu tiên tôi trồng giống lúa BC15. Kể từ lúc gieo sạ đến khi gần thu hoạch, tôi giảm chi phí thuốc diệt cỏ và phân bón so với các giống lúa khác từ 20-30%. Qua theo dõi sự sinh trưởng, tôi nhận thấy bông lúa rất dày, chống đổ ngã tốt và kháng được bệnh đạo ôn. Tôi rất thích với giống lúa này. Trong những vụ tiếp theo, tôi sẽ lựa chọn giống lúa BC15 để gieo trồng trên cánh đồng của gia đình".

Giống lúa BC15 kháng được bệnh đạo ôn tốt, bông to dài

Theo đánh giá của Phòng Kinh tế thị xã An Khê, giống lúa TBR97 và BC15 có tỷ lệ nảy mầm đạt trên 95%; sức nảy mầm và đẻ nhánh khỏe, cứng cây không bị đổ ngã. Bên cạnh đó, lúa trổ tập trung và chín đồng loạt; bông dài, tỷ lệ chắc/bông khá cao, đạt 86 - 88%. Năng suất của hai giống lúa ước đạt trên 9 tấn/ha, cao hơn các giống khác và vụ trước vào khoảng 1,5 tấn/ha.

Theo ông Phạm Hữu Huế, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thaibinh Seed miền Trung – Tây Nguyên, BC15 là giống lúa thuần năng suất cao và đã được công nhận là giống quốc gia năm 2008. Còn TBR97 là giống lúa thuần do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo.

Tập đoàn ThaiBinh Seed là đơn vị độc quyền sản xuất, kinh doanh. Hai lúa này có thể sản xuất được hai vụ đó là đông xuân và vụ hè thu. Ưu điểm của hai giống lúa này là đẻ nhánh khoẻ, cứng cây, bông to dài, nhiều hạt và khả năng chống chịu các bệnh như đạo ôn, rầy nâu tốt.

Giống lúa TBR97 cho năng suất vượt trội so với các giống lúa khác.

"Đây là lần đầu tiên công ty đưa vào sản xuất giống lúa BC15 và TBR97 tại thị xã An Khê. Cả hai giống lúa này đều được người dân đánh giá rất cao. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục khảo nghiệm trình diễn giống lúa BC15 và TBR97 ở trong vụ Đông – Xuân 2023-2024 tại các huyện, thị xã khác của tỉnh Gia Lai để đánh giá khả năng sinh trưởng so với các giống lúa khác", ông Huế cho biết thêm.