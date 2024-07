Giống ngô ngọt lai F1 VNS8 có tỷ lệ bắp loại 1 đạt 100% nhờ các đặc tính này

Những năm gần đây, nhiều nông dân trên các vùng trọng điểm ngô của Sơn La như Mai Sơn, Yên Châu, Bắc Yên… đã tích cực đẩy mạnh sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là chuyển từ trồng giống ngô tẻ giá trị thấp sang trồng các giống ngô đường lai cao sản như giống ngô ngọt lai F1 VNS8 của Vinaseed.



Mô hình sản xuất ngô ngọt lai F1 VNS8 tại xã Chiềng Sung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)

Đến xã Chiềng Sung (Mai Sơn, Sơn La) những ngày này, chúng tôi được chứng kiến những hình ảnh thương lái đang tấp nập chọn những bắp ngô to, đẹp cho vào bao để trở đi và niềm vui được mùa, được giá của bà con nơi đây khi đang vào vụ thu hoạch ngô.

Vừa thoăn thoắt bẻ ngô cho thương lái, vừa vui mừng chia sẻ với chúng tôi, chị Quàng Thị Hôm (bản Chặm Cảng, xã Chiềng Sung) cho biết: Chiềng Sung là vùng đất gặp nhiều khó khăn về nguồn nước, vì vậy phát triển kinh tế của bà con nơi đây chủ yếu từ cây ngô.

Tuy nhiên, chi phí lớn nhất hiện nay đối với người trồng ngô ở Sơn La là thuốc bảo vệ thực vật, nên việc lựa chọn những giống ngô cho năng suất cao, chất lượng ngon, chống chịu được sâu bệnh để giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, tăng được hiệu quả kinh tế đang là mục tiêu mà bà con nông dân chúng tôi hướng đến.

Giống ngô ngọt lai F1 VNS8 có tỷ lệ bắp loại 1 đạt 100%.

"Những năm trước nhà tôi cũng trồng nhiều loại ngô lắm, cả ngô sản xuất, ngô nếp, ngô ngọt. Và vụ này được cán bộ giới thiệu cho giống ngô ngọt lai F1 VNS8, tôi đã đưa vào trồng thử với diện tích gần 3 sào. Đến giờ thực tế đang thu hoạch cho thấy đây là giống ngô rất tiềm năng, vụ tới chắc tôi sẽ mở rộng thêm diện tích trồng giống ngô này mới được". chị Quàng Thị Hôm cười nói.

Qua thăm đồng, các đại biểu và bà con nông dân Sơn La cũng đánh giá cao các đặc tính nổi trội của giống ngô ngọt lai F1 VNS8, ông Hoàng Văn Việt, cán bộ HTX hữu cơ Trung Hiếu (xã Chiềng Sung) nhận xét: Giống ngô ngọt lai F1 VNS8 tỷ lệ đóng hạt rất tốt; bắp ngô đồng đều, to; cây ngô chịu được thời tiết khắc nghiệt và thời gian sinh trưởng ngắn ngày hơn các dòng ngô ngọt khác 5-7 ngày.

Ông Việt so sánh: So với các giống ngô ngọt khác đang được bà con trồng trên địa bàn nông trường Chiềng Sung, giống ngô ngọt lai F1 VNS8 hiện đang được thương lái mua tại chân ruộng với giá 16.000đ/kg, cao hơn rất nhiều so với các giống ngô ngọt khác. Dù đây là mức giá khá cao nhưng các thương lái vẫn thi nhau đặt hàng.

Niềm vui của bà con nông dân xã Chiềng Sung (Mai Sơn, Sơn La) trước một vụ mùa thắng lợi với giống ngô ngọt lai F1 VNS8.

Cũng là một trong những hộ đưa giống ngô ngọt lai F1 VNS8 vào sản xuất vụ Thu Đông này, ông Lò Văn Bảy (bản Cao Sơn, xã Chiềng Sung) chia sẻ: Mặc dù trồng trái vụ, thời tiết không thuận lợi nhưng giống ngô ngọt lai F1 VNS8 sinh trưởng rất khỏe, ngay từ khi nảy mầy đã thể hiện sự phát triển tốt hơn so với các giống ngô khác. Thực tế thu hoạch bắp của giống ngô này rất đẹp, cuống dài, bắp to, hạt to. Nếu giá thị trường mà được 20.000 đ/kg thì tuyệt vời.

Chia sẻ về kinh nghiệm trồng ngô lâu năm mình, ông Bảy cho hay: Ngoài việc kỹ thuật chăm bón đúng cách, cung cấp nước đầy đủ, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải hạt giống chuẩn. So sánh với giống ngô ngọt khác thì giống ngô ngọt lai F1 VNS8 có chất lượng giống rất tốt. Điều này được thể hiện ngay từ khi cây ngô mới mọc đã rất đẹp, sinh trưởng nhanh.

Mặc dù kỹ thuật chăm bón, mật độ trồng như những giống khác nhưng cây ngô ngọt lai F1 VNS8 phát triển khỏe, đến giờ thu hoạch rồi mà diện tích trồng ngô ngọt lai F1 VNS8 lá vẫn xanh tốt, không có sâu bệnh gì.

Dù đã vào giai đoạn thu hoạch nhưng ngô ngọt lai F1 VNS8 lá vẫn xanh tốt, sạch bệnh.

"Với những ưu điểm như thế này thì tôi chắc chắn trong tương lai, giống ngô ngọt lai F1 VNS8 sẽ tốt hơn các giống ngô khác rất nhiều. Vì tôi nhìn thực tế cho thấy bắp to, dài, xanh, lá rất đẹp " Ông Bảy khẳng định.

Ông Trần Quốc Toản, Phó Giám đốc Chi nhánh Vinaseed Ba Vì cho hay, đây là vụ thứ 3 Vinaseed đưa giống ngô ngọt lai F1 VNS8 vào sản xuất trên vùng đất nông trường Chiềng Sung. Việc đưa giống ngô lai có chất lượng cao vào sản xuất sẽ giúp bà con có thêm một lựa chọn ưu việt và đáng tin cậy.

Nói về sự ưu việt của giống, ông Toản cho biết: Giống ngô ngọt lai F1 VNS8 có độ thuần đồng đều, thân cây to khỏe và chiều cao đóng bắp của giống ngô này khoảng 45cm bằng 1/3 chiều cao cây, vì vậy khả năng chống đổ rất tốt, đây là một trong những đặc tính rất ưu việt và khác biệt của giống.

Bà con nông dân Sơn La đánh giá chất lượng giống ngô ngọt lai F1 VNS8 tại xã Chiềng Sung (Mai Sơn, Sơn La)

Còn đối với thời gian sinh trưởng của giống ngô ngọt lai F1 VNS8 khoảng 73-74 ngày. Trong khi các giống ngô đối chứng trồng cùng trà vẫn còn non, thì ngô ngọt lai F1 VNS8 đã bước vào giai đoạn thu hoạch và đang lên màu. Vì vậy, việc đưa giống ngô ngọt lai F1 VNS8 vào sản xuất ở trà sớm sẽ là thời điểm lý tưởng vì giai đoạn này ngô trên thị trường chưa có nhiều, từ đó sẽ được giá tốt nhất .

Một đặc tính quan trọng nữa của giống ngô ngọt lai F1 VNS8 đó là tỷ lệ bắp loại 1 chiếm 100%, số hàng hạt đạt 16 hàng /bắp. Đặc biệt là ruột của bắp rất cứng, đây là một trong những yếu tốt quyết định lên khả năng hạn chế mất nước khi thu bắp tươi, và vận chuyển không bị ảnh hưởng đến chất lượng của bắp ngô.

"Một ưu điểm nữa của giống ngô ngọt lai F1 VNS8 đó là góc cờ chụm, hẹp, đặc tính này sẽ thể hiện sự thụ phấn tập trung của cây ngô từ đó cho ra những bắp ngô với chất lượng tốt nhất. Ngoài ra, góc lá hẹp nên bà con nông dân có thể tăng được mật độ trồng mà không bị ảnh hưởng đến sự phát triển, của cây", ông Toản cho biết thêm.