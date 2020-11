Giúp nông dân 24 tỉnh trồng lúa thân thiện môi trường

7 hoạt động trọng tâm hỗ trợ nông dân

Giới thiệu về dự án, ông Mai Bắc Mỹ – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế T.Ư Hội NDVN cho biết: Hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI) là phương pháp canh tác lúa hướng tới phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững, được tiến hành tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Áp dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến mang lại hiệu quả và năng suất cao, góp phần giảm phát thải nhà kính trên cơ sở các tác động về mặt kỹ thuật giúp giảm chi phí đầu vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và tiết kiệm nước tưới.

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm bên lề hội thảo. Ảnh: Thu Hà

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án SRI, cùng với tổ chức các hoạt động khảo sát, tập huấn, hướng dẫn KHKT, Hội ND sẽ đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu lúa gạo SRI và kết nối thị trường tiêu thụ.

Tại Việt Nam, để nhân rộng mô hình áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI và nâng số lượng nông dân được tiếp cận và áp dụng phương pháp canh tác SRI, T.Ư Hội NDVN đã phối hợp Tổ chức ủng hộ các giải pháp khu vực vì cộng đồng và hệ sinh thái (BRACE) xây dựng Dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam" (gọi tắt là Dự án SRI).

Thời gian thực hiện Dự án SRI là 40 tháng, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (16 tháng) triển khai tại 8 tỉnh khu vực miền Bắc. Giai đoạn 2 (12 tháng) dự kiến triển khai tại 8 tỉnh/thành phố khu vực miền Trung. Giai đoạn 3 (12 tháng) dự kiến triển khai 8 tỉnh/thành phố khu vực miền Nam.

Trong khuôn khổ thực hiện dự án, Ban quản lý dự án sẽ tập trung triển khai 7 hoạt động trọng tâm để hỗ trợ hội viên nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường. Đáng chú ý, cùng với tổ chức các hoạt động khảo sát, tập huấn, hướng dẫn KHKT, Hội ND sẽ đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu lúa gạo SRI và kết nối thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: Thu Hà

Ông Nguyễn Xuân Hồng - cố vấn cấp cao Dự án SRI cho biết: Hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI là phương pháp canh tác lúa sinh thái và hiệu quả, tăng năng suất nhưng lại giảm chi phí đầu vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và nước tưới. Những kỹ thuật cơ bản của phương pháp này bao gồm: Cấy mạ non, cấy một dảnh, cấy thưa, quản lý nước, làm cỏ sục bùn, bón phân hữu cơ.

Lựa chọn kỹ để xây dựng mô hình

Các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai mô hình trồng lúa SRI tại địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Bà Bùi Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình cho biết: Năm 2016 - 2017, tỉnh đã thực hiện thí điểm mô hình canh tác lúa SRI tại xã Tây Lương, huyện Tiền Hải với 200 nông dân, diện tích canh tác lúa 50ha. Qua thực tế triển khai, năng suất lúa cao hơn 15% so với vùng ngoài dự án. "Tôi đánh giá cao việc Hội NDVN phối hợp tổ chức Dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam". Đây là việc làm rất cần thiết trong bối cảnh nền nông nghiệp hiện nay đang chịu tác động lớn từ biến đổi khí hậu" - bà Nga nói.

Ông Nguyễn Văn Tính - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Thuận cho hay: Trong những năm vừa qua, Hội ND tỉnh đã triển khai rất thành công các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Hội ND tỉnh Ninh Thuận rất phấn khởi và sẵn sàng tham gia dự án SRI để đem lại lợi ích cho hội viên nông dân.

Còn bà Lê Bích Chi - Phó Chủ tịch Hội ND Trà Vinh đề xuất khởi động đồng loạt và đẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện. Trong đó, lồng ghép linh hoạt việc thực hiện dự án gắn với thực hiện Đề án 24 của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN về xây dựng chi, tổ Hội ND nghề nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh yêu cầu Ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia, các bộ, các tỉnh thành triển khai dự án đúng tiến độ và hiệu quả dự án đề ra. Trên cơ sở triển khai thực hiện dự án, đưa ra được các khuyến nghị, đề xuất với Hội ND trong việc xây dựng kế hoạch hành động của Hội đối với việc phát động tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường.

"Hội ND các tỉnh, thành tham gia vào dự án phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án để chia sẻ các thông tin hay quá trình thực hiện dự án để kịp thời điều chỉnh phương pháp thực hiện dự án tốt nhất. Việc triển khai dự án ở mỗi địa phương phải được lựa chọn kỹ, coi như thực hiện mô hình mới, phải xây dựng thật tốt mô hình và làm tốt việc nhân rộng mô hình cho hiệu quả" - Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.