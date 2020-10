Lạ đời, một ông nông dân tỉnh Bình Thuận trồng lúa khác người xay ra thứ gạo sạch ai cũng đòi mua

Ông Phan Duy Bản, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Tánh Linh nói: "Hội nông dân đánh giá cao mô hình sản xuất lúa gạo hữu cơ của HTX Đức Bình. Không chỉ đảm bảo an toàn sức khoẻ cho nông dân và người tiêu dung, HTX Đức Bình còn mang lại lợi ích kinh tế cao. Giá gạo hữu cơ hiện có giá gấp từ 2 – 3 lần so với giá gạo sản xuất truyền thống thông thường. Trước những gì mà HTX Đức Bình đạt được, hội nông dân cũng mong muốn sẽ có nhiều bà con địa phương tìm tòi và đi theo hướng sản xuất gạo hữu cơ, gạo sạch. Tạo nên một cánh đồng lớn lúa gạo Tánh Linh ngày càng sạch an toàn và được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn nữa".