Global Finance vinh danh SHB là "Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất" Việt Nam 2023

Qua đó ghi nhận nỗ lực của SHB trong hoạt động cho vay bền vững, đặc biệt là các giao dịch hướng đến phát triển kinh tế xanh.



"Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất" (Best Sustainable Finance 2023) là giải thưởng danh giá được Global Finance tổ chức hàng năm dành cho các tổ chức tài chính đã khởi xướng, duy trì và phát triển các hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và giúp xây dựng một tương lai bền vững.

Giải thưởng được Hội đồng bình chọn xét duyệt dựa trên các tiêu chí khách quan, độc lập, công tâm gồm các chính sách, mục tiêu quản trị cũng như những thành tựu có thể đo lường được trong tài trợ bền vững. Trong 13 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á - Thái Bình Dương, SHB là ngân hàng duy nhất của Việt Nam được vinh danh hạng mục này.

Là kênh cung ứng tài chính quan trọng của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng nói chung và SHB nói riêng luôn xác định vai trò, trách nhiệm trong việc "xanh hóa" dòng vốn đầu tư cho mục tiêu phát triển bền vững, tích cực đồng hành cùng Chính phủ hướng đến mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu. Với giải thưởng "Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất", SHB đã đáp ứng đầy đủ, xuất sắc các tiêu chí khắt khe của Global Finance như: Xây dựng các sản phẩm xanh vào danh mục các sản phẩm cho vay hiện có của ngân hàng; xây dựng các điều kiện ưu đãi đối với các khoản cho vay dự án xanh; triển khai hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng xanh…

SHB là đại diện duy nhất của Việt Nam được Global Finance vinh danh Ngân hàng Tài trợ bền vững tốt nhất 2023

"Chúng tôi rất vinh dự được Global Finance công nhận là ngân hàng có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất Việt Nam 2023. Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với SHB trong việc cụ thể hóa chiến lược dài hạn về phát triển bền vững và hỗ trợ khách hàng nhằm đạt các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Trong thời gian tới, SHB sẽ tập trung nguồn lực để đồng bộ các chính sách quản trị rủi ro, tín dụng xanh góp phần thúc đẩy quá trình phát triển bền vững tại Việt Nam", đại diện SHB nhấn mạnh.

Ông Joseph Giarraputo, nhà sáng lập và Tổng Biên tập của Global Finance ghi nhận những đóng góp tích cực của hệ thống tài chính toàn cầu trong nỗ lực giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu: "Giá năng lượng toàn cầu lên xuống thất thường trong vài năm qua do đại dịch và xung đột khu vực. Tuy nhiên, các cam kết tài chính đối với sự bền vững đã không bị lung lay".

Chiến lược tổng thể về phát triển tài trợ bền vững được SHB xây dựng nhằm quản lý tốt hơn các rủi ro về môi trường - xã hội trong danh mục đầu tư cũng như khám phá các cơ hội kinh doanh mới, trong đó, tăng trưởng tín dụng xanh là một phần quan trọng.

Những năm qua, tỷ lệ tín dụng xanh trên tổng dư nợ của SHB có tốc độ tăng trưởng rất nhanh, gần 10%/năm, và có xu hướng phát triển hơn nữa. Tiêu biểu như năm 2021, thông qua Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam (VSUEE) do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới (WB), WB và SHB đã ký Hợp đồng bảo lãnh GCF với tổng giá trị 75 triệu USD. Nguồn vốn xanh này được SHB bảo lãnh các khoản vay đầu tư tiết kiệm năng lượng, góp phần hỗ trợ Chính phủ thực hiện các mục tiêu quốc gia về an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Bên cạnh đó, SHB luôn kiểm soát tính an toàn và bền vững khi tài trợ vốn. Các dự án phải đáp ứng các điều kiện khắt khe theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. SHB áp dụng bộ công cụ đánh giá rủi ro môi trường xã hội với nhiều tiêu chí khắt khe do Ngân hàng Nhà nước và IFC ban hành. Không chỉ hỗ trợ về vốn, SHB cũng đồng hành với chủ dự án thông qua tư vấn an toàn kỹ thuật, xây dựng năng lực…, góp phần giúp khách hàng đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức quốc tế, cung cấp các chương trình tài trợ carbon, chương trình đào tạo, bảo lãnh khoản vay…

Hội đồng bình chọn của Global Finance cũng đánh giá cao nỗ lực của SHB trong những dự án trách nhiệm cộng đồng, có thể kể đến chương trình "Hỗ trợ giảm thiểu tác động của COVID-19 cho doanh nghiệp phụ nữ làm chủ" do ADB tài trợ. Các doanh nghiệp nữ chủ gặp khó khăn bởi Covid-19 được SHB phối hợp cùng ADB dành nhiều chính sách hỗ trợ về tài chính và phi tài chính như: Tái cơ cấu khoản vay; tài trợ phí cam kết rút vốn; miễn, giảm toàn bộ các loại phí liên quan; đào tạo năng cao năng lực, kiến thức quản trị doanh nghiệp…

Tính đến hết năm 2022, SHB dẫn đầu trong số 5 ngân hàng tham gia dự án với tổng số tiền viện trợ không hoàn lại từ ADB để hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng lên tới 1.700.000 USD. Đồng thời, đầu năm 2023, SHB đã ký hợp đồng hợp tác tín dụng với IFC trị giá 120 triệu USD, ưu tiên thúc đẩy danh mục cho vay doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các công ty tham gia chuỗi cung ứng như y tế, giáo dục, vệ sinh và giao thông, qua đó giúp họ tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp.

"SHB hiện đã và sẽ phấn đấu duy trì vị trí Top 1 trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân về tín dụng xanh, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên mọi mặt, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia", đại diện SHB bổ sung.

Trước đó vào tháng 6, tạp chí FinanceAsia đã trao tặng SHB giải thưởng "Ngân hàng có tác động ESG tốt nhất Việt Nam" (Best ESG Impact) nhờ kiên định trong các mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài ra, SHB còn được vinh danh là "Ngân hàng Tiêu biểu về Tín dụng xanh năm 2022" và "Ngân hàng đồng hành cùng Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022" do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức.

Về SHB: SHB hiện đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Top 100 Ngân hàng khu vực ASEAN, Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu và là 1 trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam... SHB vinh dự được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì (Lần thứ 2), Huân chương lao động Hạng Ba và rất nhiều cờ, Bằng khen, Giấy khen của Chính Phủ, các Bộ, Ngành, Đoàn thể và các Giải thưởng cao quý khác. SHB là đối tác đồng hành của các định chế tài chính quốc tế lớn như WB, ADB, KfW, JICA… với giá trị hợp tác lên đến hàng trăm triệu USD khẳng định uy tín và năng lực của SHB trên thị trường tài chính quốc tế, đồng thời khẳng định định hướng của Ngân hàng trong việc phát triển an toàn, mạnh mẽ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chuẩn mực quốc tế. Với phương châm hoạt động "Đối tác tin cậy - Giải pháp phù hợp", SHB hướng tới mục tiêu đến năm 2027 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, áp dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu và là ngân hàng số được yêu thích nhất tại Việt Nam; tầm nhìn tới năm 2035 trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong Top đầu của khu vực.