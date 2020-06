Gói tái cấp vốn 16.000 tỷ lãi suất 0% hỗ trợ người lao động chưa giải ngân được "món vay nào"

Ngày 06/5/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo thông tin về hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2020.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng điều hành buổi họp báo hông tin về hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2020.

Theo báo cáo mới nhất từ cơ quan này, tổng phương tiện thanh toán M2 tăng 3,4% so với cuối năm 2019; thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) thông suốt. Tuy nhiên, dưới tác động của dịch Covid-19, do cầu tín dụng tăng thấp, đến ngày 29/5/2020, tín dụng tăng 1,96% so với cuối năm 2019.

Trong điều hành lãi suất, từ đầu năm đến nay, NHNN đã điều chỉnh 2 lần các mức lãi suất điều hành, với tổng mức giảm 1-1,5%/năm để hỗ trợ thanh khoản cho TCTD, tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN; giảm 0,6-0,75%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng và giảm 1%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên trợ, hiện ở mức 5%/năm, để hỗ trợ giảm chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân.

Về điều hành tỷ giá, mặc dù thị trường quốc tế diễn biến phức tạp, nhưng tỷ giá và thị trường ngoại tệ trong nước ổn định, thanh khoản thông suốt, TCTD mua ròng từ khách hàng, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Đến cuối tháng 5/2020, tỷ giá trung tâm tăng 0,46%, tỷ giá liên ngân hàng tăng 0,49% so với đầu năm.

Đánh giá về kết quả triển khai các biện pháp các chương trình tín dụng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo NHNN, đến ngày 25/5/2020, ngành ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 224 nghìn khách hàng với dư nợ gần 152 nghìn tỷ đồng, miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 326 nghìn khách hàng với dư nợ trên 1,14 triệu tỷ đồng, cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số luỹ kế từ 23/1 đến nay đạt 767.607 tỷ đồng cho 196.369 khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5-2,5% so với trước dịch.

NHCSXH đã thực hiện gia hạn nợ cho 150.714 khách hàng với dư nợ 3.813,5 tỷ đồng, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho 75.209 khách hàng với dư nợ 1.567,6 tỷ đồng; cho vay mới đối với 680.031 khách hàng với dư nợ 25.756,5 tỷ đồng.

Về tình hình nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu nội bảng duy trì dưới 2%. Nợ xấu tiềm ẩn trong 3 tháng gần đây có xu hướng tăng do Covid-19 nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Các tổ chức đang tiếp tục tiết giảm chi phí, giảm lãi suất, tập trung nguồn lực xử lý nợ xấu. Đặc biệt, NHNN yêu cầu các NHTM không chia cổ tức bằng tiền mặt trong giai đoạn hiện nay để có điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp.

Chưa giải ngân được gói tái cấp vốn 16.000 tỷ lãi suất 0%

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên báo Dân Việt về tiến độ giải ngân gói tái cấp vốn 16.000 tỷ, lãi suất 0% của NHNN với NHCSXH cho vay trả lương lao động ngừng việc do Covid-19, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp "vượt bão" Covid-19, NHNN đã chủ động, sẵn sàng nguồn vốn cho vay tái cấp vốn lãi suất 0% dành cho người sử dụng lao động.

Với vai trò cầu nối tín dụng, NHCSXH đã triển khai rất quyết liệt triển khai gói tín dụng 16.000 tỷ này. Tuy nhiên, điều kiện và đối tượng vay gói hỗ trợ này do Bộ LĐ-TBXH tham mưu cho Thủ tướng.

"NHCSXH đã phối hợp với các vụ chức năng của NHNN ban hành hướng dẫn nghiệp vụ cho vay lãi suất 0% cho người sử dụng lao động. Trong quá trình thực hiện có 1 số DN gọi đến hỏi về thủ tục giải ngân nhưng do các điều kiện và đối tượng vay do Bộ LĐ-TBXH tham mưu cho Thủ tướng.

Đồng thời, do Chính phủ VN rất quyết liệt nên đại dịch Covid-19 đến nay đã phần nào được kiểm soát, doanh nghiệp cùng với nhiều biện pháp hỗ trợ từ ngành ngân hàng cũng đang phục hồi. Vì vậy, đến nay NHCSXH rất sẵn sàng cho vay nhưng NHCSXH chưa giải ngân hàng được món vay nào trong gói vay này", lãnh đạo NHCSXH thông tin thêm.