Gom thịt ôi thiu chế thành mỡ bẩn mang bán cho các hàng cơm rang bình dân

Ngày 8/1, Công an huyện Thọ Xuân cho biết, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã bắt quả tang Đỗ Thị Lượt (SN 1977, ở thị trấn Thọ Xuân) đang sản xuất một khối lượng lớn mỡ bẩn, được nướng một cách thủ công từ thịt trâu, bò ôi thiu tại một trang trại bỏ hoang trên địa bàn xã Xuân Phong.

Tại chỗ, Công an huyện Thọ Xuân phát hiện Đỗ Thị Lượt đã cho khoảng 1 tạ thịt trâu, bò ôi thiu lên một bếp than lớn và nướng cho mỡ chảy ra rồi đổ vào các thùng phuy đựng sẵn.

Mỡ đang được sản xuất từ nguồn thịt ôi thiu gom từ các lò mổ.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Thọ Xuân xác định Đỗ Thị Lượt có nhiều vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quy trình chế biến mỡ. Ngoài ra, Lượt không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số thịt trâu, bò đang để tại cơ sở và giấy tờ chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, tất cả các dụng cụ dùng nấu, múc mỡ, đựng đều bẩn và bốc mùi nặng.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và niêm phong số lượng mỡ trên để xử lý theo quy định.

Theo lời khai của Đỗ Thị Lượt, số mỡ này được sản xuất từ việc thu gom thực phẩm bẩn tại các lò giết mổ, sau đó đem về trang trại bỏ hoang tại xã Xuân Phong chế biến lấy mỡ và mang bán cho các hàng cơm rang bình dân trên địa bàn các huyện lân cận.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đã lập biên bản vi phạm, niêm phong số thực phẩm bẩn để xử lý theo quy định.