GS Nguyễn Lân Hùng: Loại hạt mệnh danh "nữ hoàng" có thể là cây cứu đói cho vùng Tây Bắc

Hạt macca được mệnh danh "nữ hoàng hạt khô"

Macca du nhập vào Việt Nam từ năm 1994, bắt đầu với 10 cây do Trung tâm Nghiên cứu giống cây rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trồng thử tại Ba Vì (Hà Nội). Đến nay ước tính có hàng triệu cây phủ trên hàng chục nghìn ha ở nhiều tỉnh, thành.

Giống cây có hạt được mệnh danh "nữ hoàng hạt khô", được xếp vào nhóm những loại hạt ngon nhất thế giới và cũng là loại thực phẩm có giá trị cao, còn dùng để làm đẹp này, đã giúp nhiều hộ nông dân đổi đời nhờ giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên với điều kiện thời tiết và khí hậu đất đai tại Việt Nam thì không phải vùng nào cũng có thể trồng được cây macca. Loại cây này ưa khí hậu mát, mưa ẩm và khô hạn xen kẽ. Sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở nhiệt độ trung bình hàng năm từ 20 độ C đến 25 độ C. Lượng nước mưa hàng năm từ 1.500mm đến 2.500mm. Độ cao so với mặt nước biển từ 300m đến 1.200m. Như vậy yếu tố về khí hậu thì chỉ có một vài vùng tại Việt Nam có đủ điều kiện để trồng macca.

GS Nguyễn Lân Hùng: Hạt "nữ hoàng" có thể là cây cứu đói cho vùng Tây Bắc.





Theo chuyên gia Nguyễn Lân Hùng, cây macca có thể phát triển tốt và cho ra quả khi được trồng ở các vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Việt Bắc. Đây là những vùng có đủ điều kiện về khí hậu, đất đai để cho cây phát triển, nhưng bà con vẫn cần quan tâm đến các yếu tố kỹ thuật chăm sóc, chọn giống,… để có hiệu quả cao nhất.

