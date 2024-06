Hà Giang: Hình ảnh đẹp của chiến sĩ Công an Nhân dân trong những ngày mưa lũ

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cứu người dân bị mắc kẹt trong nước lũ.

Chiều 10/6, trên mạng xã hội facebook đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một chiến sĩ Công an ở Hà Giang bất chấp hiểm nguy lao ra dòng nước lũ để cứu người dân. Hình ảnh dũng cảm của chiến sĩ Công an đã nhận được nhiều lời ngợi khen.

Theo đó, sự việc trên sau đó được xác nhận diễn ra huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Khoảng 16h50 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an huyện Mèo Vạc làm nhiệm vụ ứng trực tại km 6 đoạn Suối Cạn, đường đi Sông Nho Quế 1 và 3 xã biên giới thì phát hiện một số người dân bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi về phía hạ nguồn.

Ngay lập tức, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường (Sinh năm 1992, cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Mèo Vạc) lao ra, bất chấp nguy hiểm, giải cứu kịp thời các nạn nhân, đưa vào bờ an toàn.

Ba người dân được Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường giải cứu là anh Sùng Mí Dính (Sinh năm 1981) và vợ là chị Vừ Thị Thò (Sinh năm 1980) cùng con trai Vừ Mí Pó (Sinh năm 2005).

Gia đình anh Sùng Mí Dính sau khi được Thượng úy Tường cứu nạn kịp thời.

Anh Dính cho biết, cả gia đình anh đi làm thuê, đang trên đường vào xã Thượng Phùng thì gặp nước lũ.

Ngoài gia đình anh Dính, Thượng úy Tường sau đó còn đưa thêm một nam thanh niên khác cũng bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ vào nơi an toàn.

Cũng liên quan đến hoạt động của lực lượng CSGT trong đợt mưa lớn tại Hà Giang, theo Cục CSGT trong ngày 10/6, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Giang đã đưa khoảng 1.000 du khách bị mắc kẹt do mưa lũ tại khu vực huyện Mèo Vạc về nơi trú ẩn an toàn.

'Giải cứu' 1.000 du khách tham quan sông Nho Quế bị mắc kẹt do mưa lũ.

Chiều 10/6, Thượng tá Hoàng Anh Đức, Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin người dân, du khách bị mắc kẹt ở một số huyện và TP Hà Giang, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tham gia ứng trực, hỗ trợ kịp thời. Riêng lực lượng CSGT đã huy động trên 100 cán bộ làm việc xuyên đêm để hỗ trợ người dân.

Theo Thượng tá Hoàng Anh Đức, tại Mèo Vạc ghi nhận số du khách bị mắc kẹt do mưa lũ lớn nhất, lên đến khoảng 1.000 người.

"CSGT làm việc xuyên đêm, sử dụng ô tô chuyên dụng, ca nô, thuyền trực tiếp hỗ trợ đưa người dân đến khu vực an toàn. Đến nay, toàn bộ du khách đã được đưa đến nơi an toàn tại trung tâm huyện", Thượng tá Hoàng Anh Đức thông tin.

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa du khách đến nơi an toàn tại huyện Mèo Vạc.

Theo Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Giang, tình trạng mưa lũ diễn ra rất phức tạp tại huyện Mèo Vạc. Trong đó, tuyến đường chính xuống sông Nho Quế và 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ đang được thi công xây dựng, bị chia cắt do mưa lũ.

Trước tình hình đó, lực lượng công an xuyên đêm ứng trực để tham gia hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông an toàn.