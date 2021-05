Hà Nam: Nhóm "chiến hữu" 9x -10x trộm cửa cuốn bán lấy tiền chơi game

Ngày 19/5, thông tin từ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bình Lục (Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an các xã Bối Cầu, An Nội phá thành công chuyên án, đấu tranh bắt giữ các đối tượng gây ra vụ trộm cắt trên địa bàn.

Các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, gồm Cù Huy Việt (sinh năm 1994), Trần Văn Hà (sinh năm 1995) cùng trú tại xã An Nội và Đỗ Đại Huy (sinh năm 2000) trú tại xã Bồ Đề.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Trong đó, Trần Văn Hà là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cùng là “chiến hữu” chơi game, để có tiền tiêu xài cá nhân và thảo mãn đam mê làm “game thủ, các đối tượng đã lợi dụng đêm khuya và sơ hở của người dân, mang theo kìm cộng lực để cắt khóa, trộm tài sản.

Bộ cửa nhôm cuốn có trọng lượng trên 80kg là tang vật vụ án.

Cụ thể, rạng sáng ngày 15/5/2021, Việt, Hà và Huy đã đột nhập, trộm cắp tài sản là bộ cửa nhôm cuốn tại cửa hàng cơ khí của ông Nguyễn Văn Lái (xã Bối Cầu, huyện Bình Lục ), khi ông này vừa mua về để mang đi lắp cho khách.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng, tiến hành thu hồi tang vật là bộ cửa cuốn nhãn hiệu Royal, 1 xe máy và 1 kìm cộng lực là phương tiện, công cụ gây án.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.