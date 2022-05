Hà Nội: Cảnh sát cắt cabin, giải cứu 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ tai nạn

Ngày 12/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hà Nội, khoảng 1 giờ ngày 12/5, nhận tin báo từ Đội GTTT – Công an quận Nam Từ Liêm về vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải BKS 29H-005xx và 29H-702xx (vị trí tai nạn tại đường vành đai 3 trên cao, hướng đi Big C đi Mai Dịch, đối diện Bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), Đội Phòng cháy chữa cháy quận Nam Từ Liêm xuất 1 xe Chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy đến hiện trường.



Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin ô tô. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt, mở cabin xe tải BKS 29H-005xx cứu 3 người bị nạn. Các nạn nhân gồm lái xe, vợ lái xe và 1 người phụ nữ khác.

Sau khi được giải cứu, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.