Hải quân Việt Nam và Singapore sẽ tổ chức luyện tập chung

Ngày 27/11, tại Hải Phòng diễn ra Phiên họp Nhóm công tác Hải quân Việt Nam - Singapore lần thứ 10 dưới sự đồng chủ trì của Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Nhân dân Việt Nam và Đại tá Herbert Pang, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Hải quân Cộng hòa Singapore.

Trưởng đoàn Singapore tặng quà lưu niệm cho Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh.

Phát biểu khai mạc, Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước thời gian qua liên tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực.

Hải quân hai nước đã phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, đạt được nhiều kết quả thực chất; duy trì tốt cơ chế chia sẻ thông tin hàng hải phi quân sự thông qua việc cử sĩ quan liên lạc trực tại Trung tâm chia sẻ thông tin an ninh hàng hải (IFC) của Hải quân Singapore; góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa quân đội và hải quân hai nước.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ 10 giữa hải quân Việt Nam và Singapore.

Đại tá Herbert Pang bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước thời gian qua tiếp tục được duy trì và thúc đẩy đồng thời mong muốn trong Phiên họp Nhóm công tác Hải quân Việt Nam - Singapore lần thứ 10 này, hai bên sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Hải quân hai nước.

Tại phiên họp, hai bên đã cùng trao đổi quan điểm về tình hình an ninh hàng hải khu vực trong năm 2024, đánh giá kết quả triển khai các nội dung hợp tác kể từ sau Phiên họp Nhóm công tác Hải quân Việt Nam-Singapore lần thứ 9 (tháng 3/2023), cũng như thảo luận phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Năm 2025, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; tổ chức các tàu thăm lẫn nhau kết hợp tổ chức luyện tập chung về vận động đội hình, thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu nạn…Hải quân Singapore sẽ hỗ trợ Hải quân Việt Nam đào tạo về chỉ huy tham mưu, quan hệ quốc tế, tiếng Anh và huấn luyện đi biển đường dài.