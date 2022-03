Hà Nội: Cảnh sát truy tìm kẻ đe dọa nhân viên Circle K để lấy tiền

Ngày 2/3, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội xác minh một vụ việc.

Theo đó, khoảng 3 giờ 55 ngày 26/2, có một đối tượng vào cửa hàng Circle K địa chỉ tại 85 Hàng Mã (Hoàn Kiếm) và dùng dao đe dọa nhân viên bán hàng để lấy tiền, nhưng nhân viên hô hoán nên đối tượng bỏ chạy ra ngoài, chưa chiếm đoạt được tài sản.

Công an quận Hoàn Kiếm thông báo truy tìm đối tượng đe dọa nhằm mục đích lấy tiền ở cửa hàng Circle K trên địa bàn. Ảnh: CACC

Công an quận Hoàn Kiếm thông báo đặc điểm nhận dạng đối tượng như sau: Nam giới khoảng 25 đến 35 tuổi, cao khoảng 1,7m, nói giọng miền Bắc, mặc áo khoác màu ghi xám, quần bò màu nâu đen, giầy da màu nâu, đội mũ bảo hiểm có hình 2 con mèo; đeo khẩu trang; đi xe Airblade màu đen, che biển số xe bằng khẩu trang.

Công an quận Hoàn Kiếm ra thông báo, ai có thông tin gì liên quan đến vụ việc hoặc phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng nghi vấn nêu trên thì thông báo ngay cho thượng úy Nguyễn Trường Linh - cán bộ đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Hoàn Kiếm (Số điện thoại 0919263883).