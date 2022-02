Hà Nội: Cắt lãi ngay khi con nợ vay tiền, kẻ cầm đầu ổ nhóm "tín dụng đen" "sa lưới"

Theo Công an TP.Hà Nội, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an quận Hoàn Kiếm đã triệt phá ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Đức Tú (SN 1991, Hoàng Mai, TP.Hà Nội), Nguyễn Duy Long (SN 1995, Đống Đa, TP.Hà Nội), Lê Quang Thưởng (SN 1994, Phú Xuyên, TP.Hà Nội), Nguyễn Hoàng Tiến (SN 1998, Phú Xuyên, TP.Hà Nội), Nguyễn Anh Tú (SN 1998, Đống Đa), Nguyễn Đăng Tiến (SN 1999, Ba Đình, TP.Hà Nội).

Các đối tượng trong ổ nhóm "tín dụng đen" mà Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá. Ảnh: CACC

Cơ quan Công an cho biết, qua điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định ổ nhóm này do đối tượng Nguyễn Đức Tú cầm đầu, bắt đầu hoạt động từ khoảng cuối năm 2020 tại nhà của Tú tại quận Hoàng Mai.

Đến khoảng tháng 5/2021, Tú thuê một căn hộ chung cư để tiếp tục tổ chức cho vay nặng lãi. Các đối tượng lên các trang mạng xã hội hoặc thông qua các mối quan hệ sẵn có tìm kiếm những người có nhu cầu vay tiền.

Khi khách có nhu cầu, Tú cho các đối tượng đàn em đến gặp khách, sau đó yêu cầu khách viết giấy vay tiền và cắt lãi ngay khi nhận tiền, đóng tiền cả gốc lẫn lãi theo ngày.

Bước đầu xác định các đối tượng đã cho hơn 100 con nợ vay dưới hình thức trên. Công an quận Hoàn Kiếm đã thu giữ hơn 100 giấy vay tiền, sổ hộ khẩu, CMND, điện thoại và các tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra, xử lý các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.