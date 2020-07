Hà Nội: Cháy chung cư lúc nửa đêm, chuông báo cháy "kiên quyết" không kêu

Theo nhiều cư dân, một người đàn ông trên tầng 9 đã phát hiện lửa bốc ra từ một căn hộ trên tầng 7, sau đó đã nhanh chóng báo lực lượng bảo vệ và cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Ngay lập tức, nhiều cảnh sát phòng cháy cùng hai xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường.

Dân cư hốt hoảng tháo chạy trong đêm

Tuy nhiên lúc đó, chủ của căn hộ này không có nhà, cửa khóa nên lực lượng cứu hộ đã phá khóa để thực hiện nhiệm vụ, khống chế nhanh chóng đám cháy nên không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là do chập điện tại bếp căn hộ tầng 7. Vụ cháy đã khiến nhiều tài sản trong căn phòng này bị hư hỏng nặng, đặc biệt tại khu bếp.

Các cư dân cho biết, khói đen bao trùm dày đặc căn hộ tầng 7, lan khắp hành lang cùng tầng và ảnh hưởng tới các căn hộ ở tầng khác.

Nguyên nhân được cho là do chập điện tại bếp căn hộ tầng 7. Khi xảy ra cháy, chủ căn hộ đang đi vắng.

Nhiều gia đình đang ngủ say đã được hàng xóm gọi cửa, gọi điện thoại đánh thức. Anh Nguyễn N., chủ một căn hộ tầng 5 cho biết, anh ngủ say nên không biết gì. Rất may vợ anh chỉ vừa chợp mắt nên phát hiện thấy điện thoại của anh đổ chuông. Đó là cuộc gọi của bác hàng xóm báo tin chung cư đang cháy.

Chị Phạm Thị H., chủ căn hộ trên tầng 5, cho biết cả tiếng sau khi đám cháy được dập tắt, cả nhà chị vẫn chưa hoàn hồn. Trước đó nhà chị cũng không biết có cháy, chỉ khi hàng xóm đập cửa báo nhà chị mới tá hỏa tháo chạy.

“Rất may sự việc xảy ra vào lúc một số hộ còn chưa ngủ, chứ nếu muộn hơn thì không biết chuyện gì xảy ra, vì chuông báo cháy không hề hoạt động”, chị H. bàng hoàng nói.

Khoảng gần 1 tiếng sau khi vụ hỏa hoạn được khống chế, khói vẫn nghi ngút trong căn hộ xảy ra cháy.

Chị Vũ Thị H., người sinh sống tại phòng đối diện với căn hộ xảy ra vụ cháy cho biết, chỉ trong vài phút bị hít khói, hai mũi chị đã ken đặc bụi đen.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường

Điều khiến nhiều cư dân tại đây bức xúc là nhiều lúc không có khói lửa nhưng chuông báo cháy kêu inh ỏi, có khi kéo dài tới 5 phút. Trong khi đêm qua, khi vụ cháy xảy ra thì không ai nghe thấy tiếng chuông nào. Điều này khiến các cư dân hoang mang, lo lắng về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây.

Một điều bất cập khác là một trong ba cầu thang bộ thoát hiểm của tòa nhà thường xuyên bị khóa chốt ở dưới tầng 1, cho tới tận sau khi vụ cháy xảy ra, cư dân phản ánh mới được khai thông. Một đầu của lối ra thang bộ thoát hiểm thông thường phải là hệ thống cửa chống cháy tự động đóng lại để ngăn khói, lửa; nhưng ở đây cửa lúc nào cũng mở và cửa thậm chí còn đang hỏng dọc hỏng ngang.

Chưa hết, ở tầng 1 còn cho thuê các kho chứa hàng dễ cháy như đồ gỗ, nhựa… Hệ thống dây điện thắp sáng ở sân chằng chịt như mạng nhện trên cây, gần ngay khu vực để xe ô tô và gần lò đốt vàng mã.

Người dân ở đây bức xúc đã lâu về hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như nhiều vấn đề khác… có trao đổi với Công ty TNHH Thực phẩm Thông Tấn, nhưng tình trạng chưa cải thiện nhiều.

Cửa thoát hiểm thường trong tình trạng “hững hờ”, chỗ kín chỗ hở

Trong khi đó, đại diện công ty khẳng định, hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đây được kiểm tra định kỳ theo quy định. Lần kiểm tra gần đây vẫn đảm bảo an toàn. Chuông báo cháy không kêu có thể là do trẻ em nô đùa, hiếu động nên tắt.

Còn theo một chiến sĩ cảnh sát tham gia chữa cháy, khu chung cư này tuân thủ nghiêm túc quy định phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát đã lập biên bản vụ việc và sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Dây điện chồng chéo tại tầng 1 khu chung cư khiến người dân bất an.

Trước mắt, người dân yêu cầu công ty sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng và chữa cháy, đảm bảo các đường thoát hiểm đúng quy định, thực hiện diễn tập định kỳ phòng cháy chữa cháy, công khai biên bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy định kỳ.

Những sợi dây điện vắt vẻo ngang dọc trên cây, buông thõng thành bó, hệ thống chuông báo cháy hoạt động thất thường, các kho chứa đồ dễ cháy… đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây, của những ông bố, bà mẹ luôn lo lắng cho những đứa con vui chơi dưới sân. Ai dám bảo đảm rằng hỏa hoạn không xảy ra? Và khi đó liệu có còn may mắn phát hiện kịp thời, tháo chạy kịp thời như hôm nay?