Hà Nội: "Chợ đất" ven trung tâm sôi động

Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, đất nền vẫn là kênh đầu tư được nhiều người ưu tiên. Do đó, thời gian gần đây, những phiên đấu giá đất (chợ đất) tại ngoại thành, vùng ven Hà Nội diễn ra khá sôi động.



Các phiên đấu giá đất thời gian qua liên tục lập đỉnh, thiết lập các mặt bằng giá khác nhau trong khu vực. Thậm chí, giá trúng còn cao gấp 3 - 5 lần so với giá khởi điểm.

Đơn cử, ngày 16/10 vừa qua, tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 57 lô đất tại khu Góc Quéo 2, thôn Ngọc Đình, xã Hồng Dương. Đa phần các lô đất đều có diện tích khoảng 75m2/lô, có mức giá khởi điểm từ 5,3 triệu đồng/m2.

Mặc dù chỉ có 57 lô đất được mang ra đấu giá nhưng phiên đấu giá có tới hơn 2.000 hồ sơ và 400 người tham dự. Nhiều nhà đầu tư nộp 10 - 15 bộ hồ sơ nhưng vẫn ra về tay trắng.

Người dân tham gia nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Góc Quéo 2, huyện Thanh Oai. Ảnh: Minh Khôi

Theo tìm hiểu PV Dân Việt, kết quả đấu giá chủ yếu là mức giá trên 20 triệu đồng/m2. Đơn cử như lô TT02-4 giá 20 triệu đồng/m2; lô TT01-4 giá trúng 20,7 triệu đồng/m2. Trong đó, giá trúng thấp nhất là 18,8 triệu đồng/m2, gấp 3,5 lần so với giá khởi điểm. Đặc biệt, một lô góc giá trúng còn lên tới 40,2 triệu đồng/m2, cao gấp gần 8 lần so với mức giá khởi điểm.

Mặc dù, mức giá trúng cao hơn so với giá khởi điểm từ 3 - 8 lần nhưng nhiều người mua được đất, sau phiên đấu giá sang tay ngay ngay cả trăm triệu đồng tại khu đất.

Hạ tầng khu đất đấu giá Góc Quéo 2, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh: Minh Khôi

Dù phiên đấu giá vừa diễn ra, thông tin rao bán các lô đất khu Góc Quéo 2 được rao bán rầm rộ. Trong vai người mua đất, liên hệ với môi giới được biết, hiện nay lô đất có diện tích 75m2, có giá trúng 18,8 triệu đồng/m2 đã bán. Chỉ còn những lô đất diện tích 75m2, giá trúng 19,3 triệu đồng/m2.

"Nếu mua ngày thì phải trả chênh 250 triệu đồng/lô, tức chênh 3,3 triệu đồng/m2 so với giá trúng. Hiện mới chỉ có giấy xác nhận trúng đấu giá, chưa có thông báo nộp đủ tiền, nếu mua sẽ được sang lên luôn", môi giới chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng tháng 6/2021, kết quả đấu giá cho 48 lô đất thuộc Vân Lôi, Tam Đồng, tại huyện Mê Linh cao gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với mức giá khởi điểm. Cụ thể, các lô đất ở đường lớn có mức giá khởi điểm là 16,1 triệu đồng/m2, nhưng mức giá trúng dao động từ 32 - 37 triệu đồng/m2. Còn các lô đất nằm ở mặt đường thôn xóm giá khởi điểm 10 triệu đồng/m2, nhưng giá đấu thành công dao động từ 19 - 30 triệu đồng/m2. Cá biệt, một số lô đất do có ít người nộp hồ sơ tham gia đấu giá nên giá trúng chỉ chênh lệch vài trăm nghìn đồng so với giá khởi điểm.

Trước đó, phiên đấu giá tại xã Tự Lập, Mê Linh cũng đã thành công rực rỡ khi 123 lô đất đều tìm được chủ mới. Những người mua được đều phải trả cao hơn gấp 2, 3 lần so với giá khởi điểm ban đầu.

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2023 của TP.Hà Nội mới ban hành, cấp quận, huyện, thị xã sẽ chủ động triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật. UBND TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị được giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc thu đúng, thu đủ và kịp thời số tiền của người trúng đấu giá. Đồng thời, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất, tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất phù hợp quy hoạch. Dự kiến diện tích đấu giá năm 2021 là hơn 177 ha, dự tính thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt gần 24.000 tỉ đồng. Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 sẽ có 531 dự án với tổng diện tích để đấu giá là 485 ha. Tổng số tiền trúng thầu dự kiến là trên 42.000 tỷ đồng. Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là hơn 12.500 tỷ đồng.