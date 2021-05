Khuất tất đấu giá "đất vàng" ở An Giang: Đơn vị tổ chức đấu giá bị hạn chế, cản trở người tham gia đấu giá!

Vì sao chỉ có một đơn vị tham gia tổ chức đấu giá?



Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Trung tâm đô thị huyện Châu Thành ngay từ ban đầu, việc thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành được cho là chưa đúng Luật đấu giá tài sản, gây hạn chế đơn vị tổ chức đấu giá.

Dự án Trung tâm đô thị huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Luật sư Võ Thanh Tĩnh - Trưởng Văn phòng Luật sư Thanh Tĩnh (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cho biết: “Đấu giá tài sản đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất là lĩnh vực nhạy cảm và dễ xảy ra những sai sót hoặc cố ý vi phạm.

Vì vậy, pháp luật về đấu giá quy định rất rõ ràng trình tự, thủ tục thực hiện việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá; trình tự, thủ tục tham gia đấu giá và quy chế được áp dụng cho từng cuộc đấu giá.

Trong đó, pháp luật về đấu giá đặc biệt đề cao tính công khai, minh bạch để tạo ra sân chơi công bằng, hạn chế tối đa thiệt hại cho người sở hữu tài sản đấu giá.

Nếu một cuộc đấu giá, ngay từ đầu đã vi phạm quy định về tính công khai, minh bạch hoặc người trong cuộc có hành vi cố tình hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá không đúng quy định hoặc cản trở gây khó khăn cho người tham gia đấu giá hoặc truất quyền tham gia đấu giá không đúng quy chế… thì kết quả đấu giá đó có thể bị tuyên vô hiệu. Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật".

Theo Điều 13, Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang: "Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. Việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016"



Tại khoản 1, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định: "Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản"

Như vậy, để thực hiện đúng tinh thần Quyết định 59 của UBND tỉnh An Giang, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, ngoài đăng thông báo chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá trên cổng thông tin điện tử của huyện thì phải đăng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản trong giai đoạn tháng 10 và tháng 11 năm 2020 không có thông tin đăng thông báo chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, về vấn đề này ông Huỳnh Dũng Trinh - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành đã trả lời với Sở Tư Pháp là ông không đăng nhập được vào tài khoản Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản nên không đăng(?)



Nhiều đơn vị đấu giá ở An Giang và các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long đều cho rằng, họ thường xuyên lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản nhưng không thấy thông tin nào của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành đăng thông báo.

"Việc đăng thông báo chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản là để công khai cho tất cả các đơn vị tổ chức đấu giá trong cả nước biết, để đăng ký tham gia. Càng nhiều đơn vị tham gia thì đơn vị bán đấu giá tài sản sẽ sàng lọc, chọn đơn vị tổ chức đấu giá uy tín, đảm bảo việc tổ chức đấu giá khách quan, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị bán đấu giá và người tham gia đấu giá.

Nên nếu địa phương chỉ đăng thông báo ở cổng thông tin điện tử của mình thì sẽ hạn chế đơn vị tổ chức đấu giá. Vì cả nước có biết bao nhiêu huyện, thị, chúng tôi đâu thể vào cổng thông tin huyện, thị mà tìm"- Một giám đốc đơn vị tổ chức đấu giá có thâm niên ờ TP. Cần Thơ chia sẻ.

Còn luật sư Tĩnh cho hay: "Việc người có tài sản không đăng thông báo lên Cổng thông tin quốc gia về đấu giá là không đúng Luật đấu giá. Phải công khai minh bạch trong việc chọn người tổ chức đấu giá. Nếu vi phạm kết quả có thể bị hủy. Việc không đăng lên trang chuyên ngành về đấu giá là vi phạm quy định về công khai”.

Phải kêu cứu khắp nơi mới được mua hồ sơ!

Kể lại với phóng viên về quá trình mua được hồ sơ tham gia đấu giá Dự án Trung tâm đô thị huyện Châu Thành, ông Nguyễn Giang San - Giám đốc Công ty Đất Thành cho biết, để mua được bộ hồ sơ tham gia đấu giá là cả một quá trình gian nan.

"Việc bán đấu giá tài sản công khai mục đích là để nhiều doan nghiệp biết, tham gia đấu giá thì giá trị tài sản sẽ được nâng lên nhưng tôi không hiểu vì sao và đơn vị tổ chức đấu giá và đơn vị bán đấu giá tài sản lại làm khó, không muốn bán hồ sơ cho doanh nghiệp?"- Ông San nêu thắc mắc.

Ngày 11/11/2020, sau khi không mua được hồ sơ ông San đã làm đơn tố cáo lên UBND tỉnh An Giang, UBND huyện Châu Thành và Sở Tư Pháp tỉnh An Giang nhưng không được trả lời

Ông San nhớ lại, chiều 29/10/2020 ông đến DNĐGTN An Giang mua hồ sơ tham gia đấu giá Dự án Trung tâm đô thị huyện Châu Thành nhưng doanh nghiệp này không bán hồ sơ mà chỉ cho ông chụp hình lại quy chế đấu giá. Thắc mắc vì sao doanh nghiệp này không bán hồ sơ cho mình thì được giải thích là ông về chỗ người có tài sản (Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành- PV ) dẫn đi khảo sát dự án, xong làm đầy đủ các điều kiện đã yêu cầu trong quy chế đấu giá thì mới được mua hồ sơ (!?)

Nhận thấy giải thích của DNĐGTN An Giang quá phi lý, ông San đã điện thoại cho ông Huỳnh Dũng Trinh (người có tài sản đấu giá) để nhờ ông điện thoại cho DNĐGTN An Giang bán hồ sơ cho mình nhưng ông vẫn không mua được được hồ sơ.

"Quá bức xúc vì yêu cầu phi lý của DNĐGTN An Giang nên ngày 11/11/2020 tôi có làm đơn tố cáo gửi lên UBND tỉnh An Giang, UBND huyện Châu Thành và Thanh tra Sở Tư pháp về việc DNĐGTN An Giang không bán hồ sơ tham gia đấu giá cho mình nhưng không được ba đơn vị này trả lời.

Vì cận ngày diễn ra đấu giá nên tôi liên tục gọi điện thoại cho một số lãnh đạo UBND huyện Châu Thành và cuối cùng tôi được mua hồ sơ"- Ông San kể.

Sau đó ông San đã làm đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu trong quy chế đấu giá của DNĐGTN An Giang và ngày 20/11/2020 ông đã nộp hồ sơ hoàn chỉnh, nộp tiền đặt trước 8,4 tỷ đồng, chờ đến 9h ngày 25/11 tham gia đấu giá.

Tuy nhiên, đến khoảng 16h ngày 24/11/2020 ông San bất ngờ nhận được thông báo của DNĐGTN An Giang là hồ sơ bị loại vì "Thư cam kết cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Bản Việt- Chi nhánh An Giang chỉ hứa xem xét cấp tín dụng nếu Công ty Đất Thành tuân thủ đầy đủ các quy định cho vay vốn của ngân hàng, thư cam kết không xác định cấp vốn để đơn vị thực hiện toàn bộ dự án trúng giá".

Ngày 25/5, trao đổi với phóng viên (qua điện thoại), ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Tại cuộc họp ngày 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã giao cho ông làm việc với UBND huyện Châu Thành, Sở Tư Pháp và các đơn vị liên quan về việc đấu giá khu đất Trung tâm đô thị huyện Châu Thành.



“Sau khi Chủ tịch giao, tôi đã có Văn bản gửi UBND huyện Châu Thành, giao UBND huyện báo cáo toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá dự án Trung tâm đô thị huyện. Khi có kết quả sẽ thông tin với báo Dân Việt”- ông Phước nói.

Chiều 26/5, lãnh đạo Sở Tư Pháp tỉnh An Giang cho biết, theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đơn vị này cũng vừa có kế hoạch thanh tra toàn diện DNĐGTN An Giang, trong đó có thanh tra nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Giang San – Giám đốc Công ty Đất Thành.

Dự án Trung tâm đô thị huyện Châu Thành đang được đơn vị trúng giá là Công ty CPĐT HTG triển khai xây dựng

Theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP, ngày 15 tháng 10 năm 2020 quy định: Điều 23 về Hành vi vi phạm quy định của người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và người khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản. Khoản 1: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Điểm d) Không thông báo công khai hoặc thông báo không đúng quy định trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản Khoản 3: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Điểm d) Ban hành quy chế cuộc đấu giá không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung chính theo quy định hoặc không thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá; Điểm đ) Đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định; Khoản 4: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Điểm d) Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Khoản 5: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Điểm d) Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; Khoản 6: Hình thức xử phạt bổ sung: Điểm b) Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm k khoản 3, các điểm a, c, d và đ khoản 4, các điểm a, b, c, d, đ, g, k và l khoản 5 Điều này; Khoản 7: Biện pháp khắc phục hậu quả: Điểm a) Hủy kết quả đấu giá tài sản nếu tài sản đấu giá là tài sản công đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều này dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá; điểm i khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều này trong trường hợp người không đủ điều kiện tham gia đấu giá hoặc không được đăng ký tham gia đấu giá là người trúng đấu giá; điểm d khoản 4, các điểm a, d, e và l khoản 5 Điều này; Điểm d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, d, m, r và t khoản 2, các điểm i và k khoản 3, khoản 4, các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều này.