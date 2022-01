Hà Nội: Công an thu giữ gần 8.500 điếu xì gà không rõ nguồn gốc

Ngày 7/1, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sinh (SN 1957, Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương) để điều tra về hành vi "Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm".

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Sinh bị phát hiện vận chuyển nhiều thùng chứa xì gà không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 8.500 điếu xì gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: CACC

Cụ thể, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2022, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa đã triển khai phương án, kế hoạch truy quét tội phạm, xử lý các vi phạm liên quan đến kinh tế, môi trường.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển, mua bán thuốc lá xì gà không rõ nguồn gốc xuất xứ số lượng lớn tại địa bàn quận Đống Đa và các quận lân cận thuộc địa bàn TP.Hà Nội.

Công an quận Đống Đa đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: CACC

Tháng 12/2021, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang đứng cạnh 4 thùng catton ở trước số 23 Đông Các, phường Ô Chợ Dừa.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 4 thùng có 2.970 điếu thuốc lá xì gà không tem nhãn mác. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến xuất xứ, nguồn gốc của số hàng hóa.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa đã tiến hành lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ số thuốc lá xì gà trên và đưa đối tượng về trụ sở xác minh làm rõ.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Sinh khai nhận đang vận chuyển thuê số thuốc lá điếu dạng xì gà đi giao cho đối tượng không quen biết, tại địa chỉ trên phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa.

Mở rộng điều tra, Sinh khai, tại ngôi nhà thuê trọ ở đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Sinh đang cất giấu một số lượng xì gà khác đựng trong các thùng tôn và thùng giấy.

Qua kiểm đếm, số lượng cất dấu tại ngôi nhà này là 4.920 điếu thuốc lá xì gà, không tem nhãn mác và 540 điếu thuốc lá xì gà nhãn hiệu "Quanta". Tổng số tang vật thu được là 8.430 điếu xì gà, có tổng khối lượng là 128 kg.