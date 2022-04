Hà Nội điều chỉnh tổng mức đầu tư Vành đai 4: Giảm tiếp hơn 1.200 tỷ đồng

So với các tờ trình trước, lần này UBND TP.Hà Nội đề xuất tổng mức đầu tư dự án đường Vành đai 4 chỉ gần 86.000 tỷ đồng, giảm 9.612 tỷ đồng so với Tờ trình số 02 và giảm 1.285 tỷ đồng so với Tờ trình số 27.