Hà Nội điều động gần 600 giáo viên chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Theo lịch làm việc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội, từ hôm nay, 30/6, công tác chấm thi chính thức được tiến hành. Thời gian công bố kết quả thi được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT là 8h ngày 17/7/2024.

Chậm nhất ngày 19/7, Sở GD&ĐT Hà Nội, các nhà trường sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

Để bảo đảm tiến độ chấm thi và công bố kết quả thi cho thí sinh đúng quy định, Sở GD&ĐT Hà Nội đã huy động gần 600 cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tham gia công tác chấm thi.

Khu vực chấm thi bảo đảm đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và biệt lập, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24/24h.

Theo quy chế, cán bộ chấm thi tuyệt đối không được mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu, giấy tờ riêng, bút xóa, bút chì và các loại bút không nằm trong quy định của ban chấm thi khi vào và ra khỏi khu vực chấm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã diễn ra trong các ngày 27 và 28/6. Thành phố Hà Nội có gần 109.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm 1/10 tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước. Hà Nội đã thành lập 196 điểm thi với 4.532 phòng thi chính thức, huy động hơn 15.000 cán bộ coi thi.