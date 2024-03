Hà Nội FC trả Nguyễn Đình Bắc lại Quảng Nam sau đúng... 4 ngày

Hà Nội FC dừng hợp đồng mượn với Nguyễn Đình Bắc

Kết thúc trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB Quảng Nam trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng lượt đi V.League 2023/2024, đội bóng Thủ đô đã có lời đề nghị chính thức đến CLB Quảng Nam về việc mượn tiền vệ Nguyễn Đình Bắc theo điều khoản có thời hạn 1,5 mùa giải.

Sau cuộc đàm phán giữa đôi bên vào trưa 9/3, CLB Quảng Nam đồng ý để tiền đạo sinh năm 2004 khoác áo đội bóng chủ sân Hàng Đẫy. Theo dự kiến, cầu thủ người Nghệ An sẽ có màn chào sân khán giả Thủ đô vào ngày 12/03 trong cuộc tiếp đón CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

Hà Nội FC ra quyết định gây “sốc" liên quan đến Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: Hà Nội FC.

Mới đây, Hà Nội FC đã bất ngờ ra quyết định ngừng mượn Nguyễn Đình Bắc từ CLB Quảng Nam. Lý do phía đội bóng thủ đô đưa ra là trong quá trình làm việc trực tiếp với nhau, Ban Lãnh đạo nhận thấy Nguyễn Đình Bắc không phù hợp với đội chủ sân Hàng Đẫy. Do đó, CLB bóng đá Hà Nội quyết định dừng mượn Nguyễn Đình Bắc theo thỏa thuận ban đầu và tiền đạo 20 tuổi người Nghệ An này sẽ quay trở về CLB Quảng Nam thi đấu.

Nguyễn Đình Bắc trưởng thành từ lò đào tạo SLNA, nhưng bị thải loại ở tuổi 14 do không đạt yêu cầu. Một năm sau anh gia nhập đội trẻ Quảng Nam.

Giữa năm 2022, Nguyễn Đình Bắc được đôn lên đội 1 Quảng Nam. Anh ghi tám bàn, kiến tạo bảy lần và được bầu làm Cầu thủ trẻ hay nhất khi đội nhà vô địch giải hạng Nhất 2023 để thăng hạng. Tại V.League 2023/2024, Nguyễn Đình Bắc ghi 2 bàn sau 7 trận cho CLB Quảng Nam.

Nguyễn Đình Bắc sẽ trở lại CLB Quảng Nam thi đấu. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Đình Bắc được chú ý nhiều khi khoác áo ĐT Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Anh tỏa sáng với bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Philippines ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau đó, anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận thua ĐT Nhật Bản 2-4 ở lượt trận mở màn vòng bảng Asian Cup 2024.

Sau khi trở về từ giải đấu ở Qatar, Nguyễn Đình Bắc gặp rắc rối ở CLB Quảng Nam vì vi phạm kỷ luật nội bộ. Anh nhiều lần ngủ quên, không đi tập đúng giờ và không hội quân đúng ngày sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán. HLV Văn Sỹ Sơn vì vậy đẩy Nguyễn Đình Bắc xuống đội trẻ tập luyện và mới cho trở lại đội một từ vòng 12 V.League 2023/2024.

Ở tuổi 19, Nguyễn Đình Bắc vẫn nằm trong diện phụ thuộc vào quy định đào tạo trẻ nên không thể tự ý ra đi. Nếu phá vỡ hợp đồng với CLB Quảng Nam, con số đền bù có thể lên tới hơn chục tỷ đồng.