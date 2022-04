Hà Nội: Không lấy kết quả thi lớp 10 làm tiêu chí đánh giá thi đua

Năm học 2022-2023, công tác tuyển sinh trẻ mầm non, lớp 1, lớp 6 của các trường thuộc thành phố Hà Nội giữ ổn định về phương thức như năm học 2021-2022. Cụ thể, các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập tuyển sinh theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Nhằm tạo thuận lợi cho gia đình học sinh, Hà Nội vẫn áp dụng song song hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7 (tuyển sinh lớp 1); từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7 (tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi); từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7 (tuyển sinh lớp 6). Trong trường hợp chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học sinh đến trường nộp hồ sơ từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7.

Còn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022-2023 diễn ra trong hai ngày 18 và 19/6 với 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Học sinh dự thi vào các lớp chuyên tiếp tục làm bài thi từ chiều ngày 19/6 đến hết ngày 20/6. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, hạn cuối đăng ký dự thi vào ngày 13/5.

Toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học 2020-2021. Để học sinh kịp hoàn thiện hồ sơ đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (tạm thời) cho học sinh trước ngày 27/5.

Thảo luận tại hội nghị, bà Phạm Thị Lệ Hằng- Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết: Thời điểm này, Phòng đã hoàn thành công tác điều tra số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh; xây dựng tuyến tuyển sinh cho các nhà trường bảo đảm đủ chỗ học, cố gắng giảm dần sĩ số học sinh/lớp; đồng thời có các biện pháp quyết liệt để hạn chế việc tuyển sinh trái tuyến.

Còn bà Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Thị Điểm (quận Bắc Từ Liêm) cho biết: Công tác tuyển sinh của các trường ngoài công lập có nhiều thuận lợi hơn do được chủ động lựa chọn phương án tuyển sinh. Ngoài việc tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập để lấy điểm xét tuyển vào trường ngoài công lập, học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào trường bằng kết quả học bạ cấp THCS. Ngoài ra, các em cũng không bắt buộc phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh yêu cầu tạo thuận lợi tối đa cho học sinh, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT, các nhà trường thông tin đầy đủ, chính xác, minh bạch các nội dung liên quan đến học sinh, phụ huynh học sinh; tổ chức phân tuyến tuyển sinh phù hợp, khoa học, bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, hạn chế tuyển sinh trái tuyến và không để xảy ra hiện tượng quá tải ở trường học.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp an toàn, minh bạch, chất lượng; tích cực tham mưu UBND quận, huyện, thị xã tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để nâng cao độ đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các nhà trường.

Với nhận định công tác tuyển sinh luôn là vấn đề “nóng”, được dư luận xã hội quan tâm, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu mỗi cá nhân, mỗi cơ sở giáo dục tiếp tục nêu cao tinh thần tất cả vì học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong học tập và thi tuyển.

Các nhà trường có trách nhiệm thông tin đầy đủ, chính xác và minh bạch tới tất cả học sinh, phụ huynh học sinh về các quy định liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 10 và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS của thành phố Hà Nội để học sinh có lựa chọn phù hợp, tuyệt đối không ép buộc, vận động học sinh hoặc người nhà học sinh trong việc đăng ký dự tuyển vào lớp 10.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu các đơn vị, trường học cố gắng hỗ trợ tối đa về mọi mặt, bảo đảm quyền lợi đăng ký dự thi của tất cả học sinh và khẳng định ngành GDĐT Hà Nội không đưa vào tiêu chí thi đua đối với tập thể, cá nhân về kết quả học sinh dự thi vào lớp 10.