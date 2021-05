Hà Nội: Một bác sĩ Bệnh viện Bắc Thăng Long dương tính SARS-CoV-2 khi chữa cho bệnh nhân nhiễm Covid-19

Chưa xác định được nguồn lây Covid-19 tại Công ty T&T và Park 11 Times City

Chiều ngày 24/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã họp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội cho biết, tại Hà Nội từ ngày 29/4 đến nay ghi nhận 122 ca mắc tại 19 quận, huyện, trong đó có 4 chùm ca bệnh mới phát sinh.

Cụ thể, chùm ca bệnh mới chưa rõ nguồn lây tại Công ty cổ phần tập đoàn T&T và Park 11 Times City có 15 F0 tại các địa điểm.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội.

Theo đó, có 4 F0 tại toà nhà Park 11 Times City, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Qua xét nghiệm sàng lọc của Bệnh viện Vinmec ngày 23/5 phát hiện 1 bệnh nhân là bé trai 11 tuổi. Qua rà soát các đối tượng liên quan phát hiện thêm 3 F0 khác (bố, mẹ, em trai) của bệnh nhân. Đến nay đã xác định được 66 F1 của các ca bệnh đưa đi cách ly tập trung (trong đó 12 F1 đã chuyển thành F0).

10 F0 tại Công ty cổ phần tập đoàn T&T số 2 Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Trong đó có 8 ca cùng phòng, 2 ca cùng tầng với bệnh nhân Đào Bích L. (BN 5243).

1 F0 tại Tổng cục Thuế số 123 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng. Đây là F1 của bệnh nhân C. (chồng BN 5243) chuyển thành F0.

Trụ sở Công ty cổ phần tập đoàn T&T.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh đây là ca bệnh rất phức tạp, có nhiều ca mắc liên quan đến các địa điểm là Công ty cổ phần tập đoàn T&T và Khu đô thị Times City có rất nhiều người làm việc, sinh sống. Việc quản lý các chung cư cao tầng, các tổ hợp văn phòng chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ.

Chính vì vậy, ngành y tế Hà Nội nhận định trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng vì các ca bệnh ngoài cộng đồng dài, đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Lực lượng y tế tiến hành truy vết các ca bệnh.

Thứ 2, liên quan đến chùm ca bệnh nhập cảnh người Ấn Độ tại toà Park 9 Times City có 2 người lây nhiễm là hai mẹ con. Ngày 22/5, mẹ con bệnh nhân đến Bệnh viện Vinmec xét nghiệm để kết thúc cách ly 21 ngày tại Hải Phòng đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện 6 trường hợp F1 có kết quả âm tính.

Thứ 3, ca bệnh liên quan đến chùm ca bệnh tại Hải Dương có 1 F0 tại Gia Lâm. Bệnh nhân làm việc tại Công ty TNHH may Tinh Lợi, Hải Dương (đã có ca dương tính). Ngày 21/5, bệnh nhân khai báo tại trạm y tế và lấy mẫu xét nghiệm có kết quả nhiễm Covid-19. Đến nay xác định 7 F1 cho cách ly tập trung. Có 6 người âm tính, 1 trường hợp đang chờ kết quả.

Một bác sĩ Bệnh viện Bắc Thăng Long dương tính SARS-CoV-2

Đáng chú ý, thứ 4 là ca bệnh nhân viên y tế tại Bệnh viện Bắc Thăng Long là bác sĩ tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 được xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 dương tính với SARS-CoV-2.

Xác định sơ bộ có 7 F1 là nhân viên y tế cùng kíp trực. Bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành phun khử khuẩn.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho hay, một số chùm ca bệnh khác cơ bản đã được kiểm soát. Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn, chống dịch tại cơ sở khám chữa bệnh, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về bệnh viện an toàn, phòng khám an toàn. Đình chỉ 4 cơ sở và thu hồi giấy phép 8 cơ sở khám chữa bệnh không đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Sở Y tế Hà Nội đã đề xuất các giải pháp như tiếp tục thần tốc truy vết các trường hợp F1 và người liên quan, tận dụng thời gian vàng để khoanh vùng xử lý kịp thời, hiệu quả. Siết chặt cách ly tập trung, trong bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trong các cụm công nghiệp. Tăng cường xét nghiệm đối với trường hợp F1 từ 4 lần lên 6 lần.