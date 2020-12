Hà Nội: Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Nội dung được nêu trong Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức Tết năm 2021, do Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa ký.



Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp từ Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ngoài nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu cán bộ không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công và trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Tổ chức thực hiện tốt việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và phát động kế hoạch thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2021.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, người vô gia cư, bệnh nhân điều trị lâu dài tại các bệnh viện, nhất là bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn; đồng bào vùng xa trung tâm; công nhân, người lao động khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp,... trên địa bàn Thành phố.

Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn Thành phố phải phù hợp với điều kiện thực tiễn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chỉ thị cũng nêu rõ: "Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, nắm chắc tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Triển khai đợt cao điểm phòng, chống, tấn công, trấn áp tội phạm; xử lý vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá - xã hội diễn ra trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của Thủ đô và đất nước, về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết;

"Chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các loại đối tượng. Các thôn, tổ dân phố, các khu đô thị, nhà chung cư tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc trong suốt dịp Tết và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam".