Hà Nội quản lý F0 tại nhà ra sao?

Hơn 3 tuần nay, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội liên tục tăng mạnh. Đặc biệt, ngày 15/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo, thành phố ghi nhận 1.357 ca mắc mới, trong đó có tới 611 trường hợp cộng đồng. Ngày 16/12, Hà Nội ghi nhận 1.330 ca mắc.

Trước số ca mắc tại Hà Nội tăng cao, nhiều người thắc mắc thành phố quản lý, điều trị F0 ra sao? Về vấn đề này, ông Vũ Cao Cương, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã lên tiếng.

Thưa ông, Hà Nội đã triển khai công tác cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị với người mắc Covid-19 tại nhà thế nào?

Ông Vũ Cao Cương, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: NVCC

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, dựa theo diễn biến tình hình dịch bệnh và Căn cứ Quyết định 4042/QĐ-BYT ngày 21/8 của Bộ Y tế về việc "Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19", Hà Nội xây dựng phương án cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố và chỉ đạo các quận, huyện, thị xã nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện, đến ngày 16/12 đã có hơn 1.000 trường hợp F0 quản lý, theo dõi tại nhà.



Việc quản lý F0 được thực hiện cụ thể: Thứ nhất, đối tượng áp dụng là người nhiễm Covid-19 (được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) không có triệu chứng lâm sàng; hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ: như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi.

Một trường hợp F0 đang được cách ly điều trị tại nhà được đo nhiệt độ, phát thuốc nếu cần trên phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Viết Niệm

Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở ≤ 20 lần/phút, SpO2 ≥ 97% khi thở khí trời; không có thở bất thường như: thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít.

Trẻ em trên 3 tháng tuổi, người lớn ≤ 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường.

Người không đang mang thai.

Gia đình người bệnh đáp ứng các điều kiện cụ thể: về cơ sở vật chất, trang thiết bị, yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà như phải là nhà ở riêng lẻ, căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư, phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân …, phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch và phải được giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo dịch bệnh.

Về thẩm quyền quyết định cách ly tại nhà:

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp xã, phường, thị trấn ra Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế, quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà và cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối với người nhiễm Covid-19 sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà.

Một ngôi nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội bị phong toả sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Gia Khiêm

Khi người không may bị nhiễm mong muốn có thuốc phải liên hệ với ai và họ có phải trả phí không, thưa ông?

Hiện nay có 3 gói thuốc, trong đó:

Túi thuốc A (gồm có thuốc hạ sốt Paracetamol, thuốc bổ sung vitamin) có kèm theo hướng dẫn sử dụng được phát ngay cho người bệnh khi đủ điều kiện điều trị tại nhà và do Trạm Y tế cấp phát.

Người dân ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội trong khu cách ly. Ảnh: Gia Khiêm

Túi thuốc B: gồm có thuốc chống viêm Corticoid, thuốc chống đông chỉ được sử dụng trong các tình huống đặc biệt và phải được bác sỹ đánh giá và kê đơn cho bệnh nhân, sử dụng liều duy nhất trước khi chuyển người bệnh (sử dụng trong trường hợp người bệnh có dấu hiệu chuyển nặng).

Túi thuốc C gồm các thuốc kháng Virut: Molnupiravir, Favipiravir, đây là các thuốc chưa được BYT cấp phép lưu hành, phân bổ theo chương trình của Bộ Y tế, sử dụng có kiểm soát, do đó để được sử dụng, người nhiễm Covid - 19 phải được khám sàng lọc, đánh giá và có cam kết đồng ý tham gia chương trình, khi sử dụng thuốc kháng vi rút phải tuân thủ và chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế.

Như vậy việc cấp thuốc cho các trường hợp mắc và được theo dõi quản lý tại nhà là do Trạm Y tế xã phường thị trấn hoặc có thể do Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà (do Chính quyền địa phương thành lập) cấp phát, hiện nay các thuốc trên không phải trả phí nhưng việc cấp phát thuốc phải đúng theo quy định như trên và người bệnh có thể liên hệ với Trạm Y tế để được hướng dẫn cụ thể.

Thưa ông, trách nhiệm đưa F0 thuộc diện phải đi điều trị là của ai? Vì hiện nay một số phản ánh của người dân cũng như trả lời của y tế cơ sở (y tế phường) cho rằng việc đưa đi điều trị là của 115, phường chỉ có trách nhiệm báo cáo và chờ?

Theo quy định của Thành phố hiện nay, việc vận chuyển F0 từ nhà đến các cơ sở thu dung điều trị tầng 1 (với các bệnh nhân nhẹ), vận chuyển bệnh nhân từ các cơ sở thu dung tầng 1 lên các tầng 2 và tầng 3 là do chính quyền địa phương phụ trách. Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 và các đơn vị khác trong ngành y tế của Thành phố sẽ đáp ứng vận chuyển những bệnh nhân nặng trong trường hợp quận, huyện, thị xã quá tải.

Theo ông, công tác quản lý F0 ở Hà Nội bằng hệ thống phần mềm có hiệu quả không?

UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin truyền thông xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, theo dõi F0 tại nhà. Cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế đã phối hợp với đội ngũ y bác sĩ, các chuyên gia phần mềm để xây dựng phần mềm quản lý, theo dõi F0 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định về phân tầng, theo dõi, quản lý F0 tại nhà của Bộ Y tế.

Sở Y tế đã triển khai thí điểm tại quận Long Biên, triển khai tập huấn cho toàn bộ Trung tâm y tế của 30 quận, huyện, thị xã, 579 trạm y tế xã, phường, thị trấn của Thành phố trong suốt 2 tuần vừa qua. Đến nay, phần mềm đã quản lý 4.235 F0, trong đó có 1.164 F0 tại nhà. Ngay trong tuần này, phần mềm sẽ được đưa vào triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống y tế cơ sở, tiến tới quản lý toàn bộ số F0 trên địa bàn của Thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn ông!