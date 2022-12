Hà Nội sắp có tòa căn hộ sở hữu “Vườn Nhật trên mây” độc đáo

Là sản phẩm được kiến tạo bởi Vinhomes và SAMTY – tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản, The Sakura sở hữu những dấu ấn đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Trong đó, toà SA5 với khu vườn Nhật trên mây Sky Garden được các nhà phát triển BĐS "thổi" vào đó phong cách sống an nhiên tĩnh tại đậm chất Nhật, qua những tiểu cảnh độc đáo như: chòi nghỉ trà đạo - chơi cờ, khu đọc sách, vườn tiểu cảnh cây tùng la hán, vườn yoga, đường dạo đèn lồng, hàng chậu trúc, vườn suối khô Nhật Bản,....

Sky Garden - Khu vườn phong cách Nhật Bản trên tầng thượng tòa tháp SA5 - The Sakura

SA5 cũng là tòa tháp duy nhất tại phân khu The Sakura sở hữu tầm nhìn hướng công viên nội khu phong cách Nhật Bản. Nhờ đó, cư dân sẽ được tận hưởng đặc quyền chào đón bình minh trong không gian yên bình, mát mẻ và bắt đầu một ngày làm việc tràn đầy năng lượng tích cực.

Thuộc dự án The Sakura, tòa căn hộ SA5 thừa hưởng trọn vẹn hơn 20 tiện ích chuẩn Nhật ngay dưới chân tòa tháp như: Cổng Nguyệt Môn, Quảng trường nước Ashi, Vườn thiền Bạch Hạc, Thung lũng Hokkaido, đường dạo bộ Kimono, cầu Nhật Hoa, hồ cảnh quan Nikko... Kết hợp cùng tiện ích vườn Nhật "độc nhất vô nhị" trên tầng thượng, SA5 được đánh giá là một không gian khép kín mang đậm dấu ấn xứ sở mặt trời mọc.

Tiện ích chuẩn phong cách Nhật ngay dưới chân tòa tháp SA5 - The Sakura

Cuộc sống tiện nghi tại SA5 còn được đáp ứng bởi các tiện ích sinh hoạt đẳng cấp ngay tại đại đô thị Vinhomes Smart City như Công viên Trung tâm Central Park, Công viên Thể thao Sportia, Công viên Nhật Bản Zen Park, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, bệnh viện đa khoa Vinmec, 4 trường liên cấp Vinschool, hệ thống xe buýt điện VinBus,.... đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí của cư dân mọi lứa tuổi. Ngoài ra, khu đô thị Vinhomes Smart City còn là nơi thu hút cư dân từ hơn 20 quốc gia và đến sinh sống và làm việc, tạo nên một cộng đồng quốc tế đa văn hoá, văn minh, hiện đại.

SA5 - The Sakura tọa lạc trong "tam giác vàng" tạo bởi 3 tuyến Metro 5, 6, 7

Đặc biệt, SA5 The Sakura được quy hoạch tại vị trí chiến lược của trung tâm hành chính mới phía Tây Hà Nội, gần kề nhiều tuyến đường huyết mạch như: đường vành đai 3, trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, đại lộ Thăng Long, đường Trung Văn kết nối Mễ Trì - Mỹ Đình. Cư dân SA5 không chỉ kết nối nội đô và các tỉnh lân cận nhanh chóng, mà còn được hưởng sự thuận tiện về việc lựa chọn phương tiện di chuyển khi nằm tại giao điểm của 3 tuyến Metro 5, 6, 7.

Hội tụ hệ tiện ích, cảnh quan đậm chất Nhật Bản, vị trí đắc địa và hệ sinh thái tất cả trong một, SA5 - The Sakura với đặc quyền "Vườn Nhật trên mây" được đánh giá là tâm điểm đáng sống bậc nhất phía Tây Hà Nội. Theo những người am hiểu thị trường, ưu thế nổi trội và tiện ích sống độc đáo của SA5 The Sakura sẽ mang lại cho sản phẩm này tiềm năng tăng giá không giới hạn trong tương lai.

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành khu đô thị theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm.