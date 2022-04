Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

Tòa SA3 thuộc phân khu The Sakura, đại đô thị Vinhomes Smart City là phân khu căn hộ cao cấp theo phong cách Nhật được triển khai bởi Công ty Cổ phần Vinhomes và Tập đoàn bất động sản Samty Corporation - hai nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam - Nhật Bản. Dự án hiện được quan tâm bậc nhất phía Tây Hà Nội nhờ sở hữu lợi thế về vị trí cùng tiện ích đẳng cấp mang đâm phong cách xứ Phù Tang. Do đó, lễ ra quân mở bán SA3 nói riêng và The Sakura nói chung nhận trở thành tâm điểm thu hút đội quân bán hàng tinh nhuệ trên thị trường.

Chương trình mở đầu bằng tiết mục nhảy độc đáo được dàn dựng công phu, cùng hiệu ứng âm thanh dồn dập, rực lửa, như tiếp thêm sức mạnh cho các "chiến binh Samurai".

Giữa không khí tưng bừng, tràn đầy quyết tâm, ông Hoàng Văn Sơn – Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing Công ty Cổ phần Vinhomes cho biết chỉ sau 3 năm đưa vào vận hành, Vinhomes Smart City đã trở thành đại đô thị điểm nhấn phía Tây Hà Nội với cộng đồng 2,5 vạn cư dân đến từ hơn 20 quốc gia, vùng lành thổ. Đây cũng chính là thành quả từ những nỗ lực của đội ngũ nhân viên bán hàng ngày đêm bền bỉ kết nối với khách hàng. "Hy vọng lễ kick off hôm nay sẽ thổi thêm lửa nhiệt huyết, đam mê để chúng ta cùng nhau làm nên những kỳ tích mới" – ông Hoàng Văn Sơn gửi gắm.

Trong khi đó, ông Tetsuro Kawamoto, đại diện SAMTY Corporation khẳng định, căn hộ The Sakura được kiến tạo như ngôi nhà thân thiết để mỗi gia chủ có thể tận hưởng thoải mái trong căn hộ của mình. Và chính những chiến binh bán hàng sẽ là "cầu nối" giúp khách hàng tìm được ngôi nhà mơ ước, nơi gia đình sống, làm việc, nuôi nấng con trẻ.

Cũng tại buổi lễ, chủ đầu tư cũng gửi tới các khách mời tham dự thông tin đắt giá về thị trường và tòa tháp SA3, The Sakura. Đây là tòa tháp sở hữu lợi thế "siêu kết nối" khi nằm tiếp giáp tuyến đường nội khu và tuyến đường sắt Metro số 6, mang đến giá trị tăng cho bất động sản trong tương lai. Hơn thế nữa, SA3 còn là tòa căn hộ kế cận các đại tiện ích như: Công viên trung tâm, Công viên thể thao, trường liên cấp Vinschool… , mang tới cho cư dân trải nghiệm sống tiện nghi, trong lành trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Cùng với những thông tin hữu ích, chương trình còn mang tới những màn trình diễn bùng nổ, mãn nhãn, khơi dậy nguồn năng lượng vô tận của gần 3.000 "chiến binh" tham dự. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của các vũ công trong trang phục Kimono cùng 20 nghệ sỹ nhí khiến sân khấu trở nên đầy sắc màu rực rỡ khi tái hiện không gian xứ sở Phù Tang ngay trên sân khấu.

Đặc biệt, nghi thức đánh trống kick-off trên nền nhạc mạnh mẽ, dồn dập như tinh thần thúc giục, kết nối những trái tim các chiến binh sẵn sàng bứt phá giới hạn trong cuộc đua doanh số trong quý 2 với các sản phẩm của phân khu The Sakura.

Kết thúc chương trình là là phần trình diễn đặc sắc đến từ thí sinh Rap Việt mùa 1 - Rapper Hành Or. Với những ca khúc như Beethoven, Có chí thì nên,…, truyền lửa cho các chiến binh vượt mọi khó khăn vươn tới đỉnh cao, mang về kỷ lục doanh số với toà căn hộ SA3-The Sakura.

Âm nhạc đặc sắc, sân khấu hoành tráng và không khí sôi động… tất cả đã góp phần tạo nên một lễ ra quân ấn tượng, tiếp lửa cho khí thế quyết liệt của các chiến binh sales, đồng thời đánh dấu sự nhộn nhịp của toàn thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội trong năm 2022.