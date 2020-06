Hà Nội: Tên trộm 6 tiền án gây ra hàng loạt vụ trộm điện thoại ở bệnh viện

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Sơn Tây đang tạm giữ hình sự đối tượng Doãn Phi Hùng (SN 1980, trú tại Phù Sa, Viên Sơn, Sơn Tây) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Doãn Phi Hùng.

Trước đó, liên tục trong các ngày đầu tháng 6, Công an phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) nhận được tin trình báo của nhiều người dân về việc bị mất trộm điện thoại khi đến Bệnh viện đa khoa Sơn Tây chăm sóc người nhà.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến rạng sáng 8/6, Công an phường Lê Lợi phối hợp Đội Cảnh sát hình sự - Công an thị xã Sơn Tây và Công an phường Viên Sơn đã bắt giữ đối tượng trộm cắp là Doãn Phi Hùng. Tang vật thu giữ là 17 chiếc điện thoại các loại.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo hồ sơ, đối tượng từng có 6 tiền án, trong đó có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Công an thị xã Sơn Tây thông báo, ai là bị hại trong các vụ trộm điện thoại tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây đề nghị liên hệ Công an thị xã Sơn Tây (số điện thoại Đội Cảnh sát hình sự: 024.33832099; Công an phường Lê Lợi: 024.33832133) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.