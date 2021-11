Hà Nội: Thêm nhiều ca nhiễm Covid-19, chính thức tiếp nhận, điều trị F0 tại các trạm y tế lưu động

Hà Nội thêm 100 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Ngày 21/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin ghi nhận 218 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 100 trường hợp cộng đồng, khu cách ly (89), khu phong tỏa (29).

Phân bố tại 25/30 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng (25); Quốc Oai (22); Hoàng Mai (14); Đống Đa (13); Gai Lâm (13); Chương Mỹ, Mỹ Đức (11); Hà Đông (10), Thanh Xuân (9); Sơn Tây (8), Đông Anh, Hoài Đức (7); Thanh Trì, Ba Đình (6); Phú Xuyên, Bắc Từ Liêm, Long Biên (5); Mê Linh (4), Thường Tín, Cầu Giấy, Thanh Oai (3), Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Thạch Thất (1).

Số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội những ngày qua. Ảnh: CDC Hà Nội

Phân bố 218 ca theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm ho sốt thứ phát (125); Chùm sàng lọc ho sốt (29); ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang (19); ổ dịch thôn Mới, Tốt Động (10); Chùm liên quan các tỉnh có dịch (10); Chùm ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm (9); Chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát (6); ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (4); ổ dịch Xuân Dương, Thanh Oai (2); ổ dịch Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (1); ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (1); Chùm ổ dịch La Thành, Giảng Võ (1); ổ dịch đường Trần Duy Hưng (1);

Nhân viên y tế tại khu vực phong toả ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội hồi tháng 9 vừa qua. Ảnh: Gia Khiêm

Phân bố 100 ca cộng đồng theo theo chùm: Ho sốt thứ phát (56), Sàng lọc ho sốt (29), Liên quan các tỉnh có dịch (6), Liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát 3), ổ dịch Xuân Dương, Thanh Oai (2), ổ dịch thôn Mới, Tốt Động (2), ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm (2).

Phân bố 100 ca cộng đồng theo theo quận, huyện: Gia Lâm, Hai Bà Trưng (9); Đống Đa (8); Hoài Đức, Đông Anh, Hoàng Mai (7), Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Phú Xuyên, Ba Đình, Thanh Xuân, Hà Đông (5); Mỹ Đức (4); Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín (3); Mê Linh, Quốc Oai, Chương Mỹ (2); Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên (1)

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 7.726 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.852 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.874 ca.



Chính thức tiếp nhận, điều trị F0 thể nhẹ tại các trạm y tế lưu động

Cùng ngày, Sở Y tế có công văn khẩn gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19. Đối tượng được thu dung, cách ly, quản lý, điều trị gồm:

Nhân viên y tế phun khử khuẩn. Ảnh: Gia Khiêm

Người bệnh Covid-19 không có triệu chứng là người nhiễm SARS-CoV-2 được khẳng định bằng xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính nhưng không có triệu chứng lâm sàng. Người bệnh Covid-19 mức độ nhẹ: Có viêm đường hô hấp trên cấp tính gồm người bệnh có triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi...; Không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy...

Không tiếp nhận các trường hợp người bệnh Covid-19 là phụ nữ mang thai và người mắc bệnh lý nền.

Theo hướng dẫn, tên cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 gọi là Trạm Y tế lưu động. Về nhân lực làm công tác chuyên môn: Nhân viên y tế cho 1 kip gồm 5 cán bộ, trong đó có 1 bác sĩ phụ trách, 2 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên, điều dưỡng xét nghiệm và 1 dược sĩ.

Căn cứ số lượng người bệnh theo dõi và quản lý, bố trí số lượng nhân lực và tổ chức làm việc phù hợp đảm bảo an toàn, hiệu quả. Có thể bố trí các kíp, tổ làm việc theo ca/kip hoặc hành chính - trực.

Về nhân lực an ninh, hậu cần: Huy động các lực lượng chức năng trên địa bàn để đảm bảo công tác an ninh, hậu cần cho Trạm Y tế lưu động, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, bảo vệ, cung cấp suất an, thu gom rác thải... Chia thành 2 nhóm: Nhóm làm việc khu vực vòng ngoài và nhóm làm việc tại khu vực điều trị.