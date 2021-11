Cập nhật tin gió mùa đông bắc: Từ đêm nay Hà Nội trời mưa, rét 14 độ C, miền Bắc có mưa, mưa rào

Cập nhật tin gió mùa đông bắc 21/11: Miền Bắc và Thanh Hóa có mưa, mưa rào

Hiện nay (21/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng tối và đêm nay (21/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, từ sáng sớm ngày mai (22/11) ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên nên từ đêm nay (21/11) đến sáng ngày mai (22/11), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Từ ngày 22/11, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22/11, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Từ đêm nay (21/11), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; từ ngày mai (22/11), khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay (21/11) đến sáng ngày mai (22/11), có mưa, mưa rào. Từ ngày 22/11 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Trước thông tin dự báo trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cũng khuyến cáo người dân cần có những phương án phòng chống rét. Đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ.

Khi nhiệt độ giảm mạnh và biến đổi nhanh trong ngày sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp. Các địa phương vùng núi cần có những biện pháp phòng rét cho vật nuôi, cây trồng thích hợp và hiệu quả.

Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12/2021. Nền nhiệt độ trung bình trong mùa đông 2021-2022 có khả năng thấp hơn so với mùa đông 2020-2021.

Về mưa bão từ nay đến hết năm 2021, dự báo có khoảng 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở các tỉnh phía Nam.

Những tháng đầu năm 2022, vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục đề phòng các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng, xảy ra từ nay đến nửa đầu tháng 12/2021. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kết thúc muộn, trong thời kỳ những tháng mùa khô nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Dự báo thời tiết ngày 21/11 của các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, tối và đêm có mưa, mưa rào. Đêm trời chuyển rét. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 17-19. Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm trời chuyển rét. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm trời chuyển rét. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng đồng bằng 28-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.